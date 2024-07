Por su décimo aniversario, “Relatos Salvajes” se reestrenará en cines

Relatos Salvajes es una película que marcó un antes y después en el cine argentino. El uso del humor negro para construir seis historias diferentes la destacó en más de quince festivales. Incluso, estuvo nominada a los Premios Óscar.

“Vos te vas ya mismo de acá, no decís ni mu. No sabés con quién te metiste. Te voy a sacar hasta el último centavo. Hasta la última propiedad que tu viejo puso a tu nombre para evadir al fisco va a ser mía. Estamos casados, legalmente casados”, expresó Erica Rivas durante su papel como novia.

Relatos Salvajes se estrenó en 2014 y contó con la participación de Ricardo Darín, Óscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Rita Cortese, Julieta Zylberberg y Darío Grandinetti. Tras su éxito, Argentina tomó una contundente decisión: se verá nuevamente en las salas de cine.

La noticia fue confirmada por Fede Bongiorno. Ahí, expresó que los cines buscaban conmemorar el décimo aniversario de la película. “RELATOS SALVAJES” se re estrenará por su décimo aniversario”, anunció el analista de Gran Hermano 2024.

Tras anunciar el reestreno, los usuarios no dudaron en celebrar. Desde este punto, destacaron el éxito de la película y su sorpresa por su aniversario. “Peliculón con una calidad y producción dignas de Hollywood. Vale la pena pagar con volver a verla”, “¿Cómo que pasaron 10 años? We”, “Si no la has visto (que es muy probable) apuntala para este Finde porque es un peliculón”, “Esta fue la última película que vi con mi marido en el cine antes de tener a los chicos… Muy buena pelii”, “¿Ya 10 años? ¿Somos tan viejos?”, expresaron algunos usuarios sobre el reestreno de la película de Ricardo Darín.

La película dirigida por Szifron regresará a las pantallas el próximo 22 de agosto. Justamente 10 años después del primer estreno de la cinta.

“Relatos Salvajes” retrata seis historias diferentes. Cada una tiene una narración breve que las unifica por una contundente frase:

“La difusa frontera que separa a la civilización de la barbarie, del vértigo de perder los estribos y del innegable placer de perder el control (…)Toma situaciones conflictivas de la cotidianidad, esas a las que yo mismo he estado expuesto y que como ciudadanos comunes reprimimos tras medir el costo-beneficio de una acción, optando por ser menos impulsivos y no responder a las agresiones externas”.