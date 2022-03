Por un problema con la bomba de agua, no iniciaron las clases en la Escuela José María Paz

No todos los alumnos de Alta Gracia pudieron iniciar sus clases normalmente. Un conflicto con la bomba de agua de la Escuela José María Paz, imposibilitó la tarea en las aulas del turno tarde y los padres, preocupados, hicieron pública la situación.

«Es una vergüenza que los niños no puedan tener clases porque no arreglan la bomba de agua que es responsabilidad de la Municipalidad. Desde el año pasado dan vueltas y vueltas y los niños pierden días de clases como es el caso de hoy y el año pasado hubo un montón de días que no tuvieron clases por el mismo tema. Queremos una solución pronto», expresó Rocío, madre de un estudiante que concurre al turno tarde.

Así mismo y si bien el reclamo de los padres atiende a un problema de vieja data, desde la Dirección de Políticas Educativas del Municipio aseguraron a RESUMEN que ya se está trabajando en el lugar.

«Efectivamente hay un problema con la bomba de agua. Presentaba dificultades para subir el agua desde la cisterna que tienen en el subsuelo pero ya están tratando de solucionarlo», expresaron.

De todos modos, no se pudo especificar el tiempo que puede llevar esa reparación y, por consiguiente, cuándo arrancarán las clases en dicha institución.