Por un tiempo, Darío Barassi dejará “Ahora Caigo” por problemas de salud: ¿quién lo reemplazará?

Darío Barassi, reconocido conductor de El Trece, ha sabido sortear distintas situaciones planteadas por el contexto televisivo de estos tiempos, en el que la mayoría de las emisiones han experimentado una baja considerable en términos de rating. Sin contar el fenómeno de Gran Hermano, la mayoría de los programas de la televisión de aire muestran una caída en los números debido a la oferta existente en otras plataformas.

Respecto a esto, Barassi supo posicionarse como un conductor exitoso, primero con la experiencia de 100 Argentinos Dicen y actualmente en ¡Ahora Caigo!, también en el canal de Constitución.

Sin embargo, en las últimas horas el también comediante se preocupó en las redes sociales por un problema de salud que encendió las alarmas y obligó a que tenga que parar la pelota, modificar su ritmo cotidiano y entregarse a los médicos para solucionar dos inconvenientes que tiene.

“La gran complicación que tengo es que el posoperatorio es intenso y tengo que estar 15 días aproximadamente muy en silencio”, explicó el conductor que deberá someterse a una cirugía de un pólipo en sus cuerdas vocales. “Por eso lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa. Me quedan igual algunos programas grabados pero a otros no llegué”, agregó con tristeza y preocupación.

Además, el actor deberá operarse de una hernia abdominal y, según lo que detalló en sus historias de Instagram, tendrá siete días donde tendrá que evitar hacer esfuerzos. “Dos días para cirugía pólipo cuerda vocal y hernia, 25 días de silencio total, siete de poco esfuerzo abdominal. Mátenme”. A pesar del miedo lógico de este tipo de situación, Barassi soltó una pizca de gracia al exteriorizar: “¿Cómo carajo hago para no hablar tantos días?”.

“Me voy a sacar las tetas, la papada, me voy a poner botox, no sé si me van a reconocer cuando vuelva”, bromeó Barassi. “Me hace bien compartir todo esto porque, si bien es una operación tranqui, estoy nervioso y me estresa un poco. Aparte, me van a tocar las cuerdas que son la parte que más amo de mi cuerpo, pero va a salir todo bien”, cerró el actor.

Sin embargo, su reemplazante en el programa de las tardes de El Trece ya está confirmado: el Chino Leunis, ex conductor del Hotel de los famosos, ocupará su rol en el programa. El actor aprovechó para dejarle un mensaje: “Le mando un beso porque vino a bancar el programa. Lo va a hacer propio y la va a romper toda, porque es el número uno”.

El cambio se dará la semana próxima, cuando el Chino aparezca en pantalla por las cirugías de su compañero periodístico.