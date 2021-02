Portal de Belén: “El Acompañamiento del Estado a las madres es la alternativa al Aborto”

La Dra. María Amelia Moscoso hace 11 años que es la Coordinadora del Portal de Belén, asociación civil que brinda apoyo a las madres en situación de vulnerabilidad y que presentó un amparo ante los Tribunales Federales de Río IV para evitar la aplicación de la ley de IVE.

Resumen pudo conversar con ella al respecto de ésa presentación:

*¿Qué razón los impulsó a presentar un amparo en contra de la aplicación de la IVE?*

“Desde nuestra asociación hemos decidido presentar un recurso de amparo en contra de la aplicación de la Ley 27.610 que establece la Legalización del Aborto en Nuestro país en razón de que de su aplicación resulta una afección al derecho a la vida del colectivo integrado por las personas por nacer que no puede ser reparado de forma posterior, es decir que si los niños mueren en el aborto no será posible que después recuperen esa vida. Es por eso que planteamos éste recurso ante la justicia federal en representación de las personas que no tienen la posibilidad de acudir de forma autónoma ante la Justicia y nosotros, gracias a nuestros estatutos institucionales tenemos esa posiblidad”.

*¿Considera que el Gobierno debió haber evaluado otras alternativas antes de enviar al Congreso la IVE?*

“La alternativa al aborto no es la legalización sino el acompañamiento y brindar políticas públicas integrales que contengan las problemáticas de la mujer y la infancia, cuestión que es evidente el Gobierno Nacional no tiene como prioridad y quedó demostrado en el interés exclusivo de la sanción de un proyecto de legalización y no así en la atención de todas las situaciones que se encuentran las mujeres y niños de nuestro país”.

*¿Quiénes asistieron al Portal para presentar el amparo?*

“El amparo fue interpuesto por Rodrigo Agrelo, quien es apoderado de la institución, con el patrocinio de la Dra. Paula Ponte, abogada litigante en Río IV”.

*¿Cuáles son los pasos judiciales a seguir tras la presentación del amparo?*

“El amparo se encuentra ahora pendiente de dictamen por parte de la Fiscalía sobre la procedencia de la medida cautelar, que suspendería la aplicación de la IVE, y luego el traslado al Poder Ejecutivo Nacional sobre la causa de fondo para que deje sin efecto la aplicación de le ley en cuestión”.

*¿Cómo evalúa la situación de las madres vulnerables en nuestra Provincia?*

“El Portal de Belén desde hace casi 30 años que acompaña la realidad de las madres y los niños en Córdoba y a raíz de eso hemos visto que el aborto es un flagelo y que ha sido una experiencia de dolor como resultado de obligación de la pareja, la familia o el empleador. Sabemos que las mujeres no queremos abortar y que eso aparece en momentos en donde parece que los problemas que nos aquejan no tienen solución, sabemos que la vulnerabilidad tiene que ver con muchas facetas y que todavía tenemos como sociedad muchas deudas con la mujer para que el aborto sea una prioridad, por eso insistimos en que tiene que haber un acompañamiento y una atención integral a las mujeres y a la infancia y no la única oferta de aborto como respuesta del Estado siendo que ésto genera aún más vulneraciones. Estamos convencidos de que el aborto legal siempre representa un acto de violencia en contra de la mujer y en contra del niño que pierde la vida en el aborto”.