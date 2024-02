Premios Grammy 2024: la noche de las artistas mujeres

El pasado domingo 4 febrero se llevó a cabo la 66° edición de la entrega de los Premios Grammy, la gala en la que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, celebra lo más destacado que la industria de la música compartió a lo largo del último año (en específico, del 1° de octubre de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2023).

Trevor Noah fue el elegido para ser el anfitrión de esta gala, regalando momentos que serán comentados por mucho tiempo. Uno de estos fue la intromisión de Meryl Streep en pleno monólogo.

Las estrellas de la noche, sin dudas, fueron Miley Cyrus y Taylor Swift. La ex chica disney dio mucho de qué hablar gracias a un look ochentero con un sensual vestido y una cabellera alborotada, pero sobre todo por ganar sus primeros dos premios Grammy de toda su carrera gracias “Flowers”, el himno de desamor que se llevó las estatuillas a Mejor Canción y Mejor Grabación del Año. Y como si no fuera poco, Miley interpretó esta pieza ante los asistentes al evento, aprovechando para compartir su emoción de ser premiada por primera vez en esta gala.

Por su parte, Taylor rompió el récord de la artista que más veces ha ganado el premio a Álbum del Año, con un total de cuatro y siendo la más reciente esta misma noche con su aclamado Midnights. Además, la cantante ganó el premio a Mejor Álbum Vocal Pop, y al subir al escenario, aprovechó para anunciar su nueva producción discográfica que llegará el próximo abril.

A continuación, mirá la lista completa de los ganadores de los Grammy 2024: