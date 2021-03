“Preocupan los casos de neumonía que no son Covid, eso demuestra que la gente bajó la guardia”

Una de las voces que pasó este viernes por los micrófonos de la 88.9, fue la de Mariana Garay, Directora del Hospital Arturo Illia.

La profesional, hizo una síntesis del trabajo respecto al Covid en el nosocomio local, el COE, la vacunación y la actividad del Illia en general. Además, dijo estar “preocupada” por la alta demanda de casos de neumonía que NO son Covid.

“El hospital no solamente vacunó a equipos de salud de Alta Gracia, sino también a todo el equipo de salud del departamento Santa María. Ayer y antes de ayer vacunamos a toda la fuerza policial del departamento, un total de 160 efectivos policiales. Solo nos queda sin vacunar, sin contar el personal municipal, un total de 160 dosis sin colocar en lo que respecta al personal de salud, o sea, prácticamente vacunamos al 95% del personal de salud de todo el departamento”, remarcó Garay y agregó: “En este momento nos queda vacunar a quienes requieren la segunda dosis de la Sputnik-V y vamos a terminar con el relevamiento de todo el personal de salud, que redondeando serían unas 200 dosis que nos corresponden a nosotros. También vacunamos a los docentes mayores de 60 años. El resto de la población tiene que sacar turno por el CiDi, pero los adultos mayores empiezan a tener líneas telefónicas para comunicarse. Los municipios son los que están encargados de vacunar a la población en general”.

Garay explicó que el Ministerio de Salud tomó la determinación de establecer 24 COE en cada departamento, que habitualmente es el director de un hospital. “Venimos trabajando con todo el departamento, porque nosotros intervenimos en la vacunación de los municipios y vamos a ir a los lugares donde no hay infraestructura”, comentó y agregó: “Los casos nunca descendieron como para decir que la primera ola terminó”.

“En el caso de que haya una cuestión de cierre o de desflexibilización de actividades tendremos que trabajar más en ese sentido, pero el COE sigue existiendo”, aclaró y dijo que por el momento no se está vacunando a población en general, ya que los municipios vacunan a los adultos mayores de 60 años.

Respecto a los trabajos del nosocomio por fuera del tema Covid, la directora destacó que “en general el hospital está trabajando bien” y que se están realizando remodelaciones. “Cada guardia tuvo la incorporación de dos médicos generales de apoyo desde que comenzó la pandemia, para el tratamiento de Covid. Además, hay un especialista en pediatría, uno en traumatología, un cirujano, dos obstetras, un especialista en salud mental, el médico de terapia y los anestesistas todos trabajando por guardia. Que hay solo dos médicos por guardia es una falacia total. El tema es que con la flexibilización empezó lo que pasa siempre en el hospital, como los accidentes de tránsito”.

Garay destacó que los útlimos fines de semana fueron “bastante caóticos” por la gran cantidad de accidentes de tránsito graves. “Las únicas especialidades donde tenemos muchísimos pacientes y demoras en los turnos, pero no más de un mes, es en cardiología y diabetología. Porque tenemos una gran cantidad de población que debe ser atendida por esas cuestiones. El personal se va incorporando”.

La directora aclaró que no solo aumentaron los accidentes de tránsito y los domésticos, sino también “preocupa la alta demanda” de casos de neumonía que no son Covid: “Tenemos un 50% de los internados con neumonías comunes y eso evidencia que la gente bajó la guardia respecto al cuidado respiratorio y no solo tenemos consulta Covid sino también de pacientes respiratorios”.

Por último, Garay aclaró que nunca estuvo en carpeta dejar su puesto en el Illia como también en el COE regional y que la cuestión en gastroenterología son vistas por el equipo clínico y que algunos casos se derivan a Córdoba capital, generalmente al Hospital Elpidio Torres, como también al sector privado.