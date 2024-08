Primera semana de agosto: ¿qué se puede ver en el cine de Alta Gracia?

Finalmente llegó el esperado jueves, por lo que eso significa que el cine tiene nuevos estrenos a su cartelera habitual. ¿Ya pensaste en qué hacer este fin de semana? ¿Aún no tenes planes? Por ello, te comentamos cuáles son las películas que llegaron a Cinemacenter Alta Gracia para esta semana.

A partir de hoy, el espacio de la localidad tiene para ofrecer dos nuevos estrenos. Por un lado, llega una película de animación para que disfruten tanto chicos como grandes, mientras que por el otro, un thriller de la mano de la productora Warner Bros se presenta como una de las nuevas producciones de la pantalla grande.

A continuación, mirá la cartelera completa de lo que se puede ver en Cinemacenter a partir de este jueves:

Gigantes: una aventura extraordinaria (16:10 y 18 horas 2D Cast)

Una terrible tormenta amenaza a un pequeño y pintoresco pueblo obligando a sus habitantes al exilio. Alfonso, un niño de 12 años, es el único que ve a un gigantesco monstruo como la causa de la tormenta. Convencido de que es el legítimo heredero de Don Quijote, hará todo lo posible para detenerlo y salvar su pueblo. Para lograrlo, contará con la ayuda de sus valientes amigos, Pancho Panza y Victoria. Los niños emprenderán un viaje divertido y lleno de aventuras en el que aprenderán el valor de la amistad y descubrirán la verdadera amenaza detrás de la tormenta.

La trampa (20 horas 2D Cast – 22:10 horas 2D Sub)

Un padre y su hija adolescente asisten a un concierto de pop, donde se dan cuenta de que están en el centro de un evento oscuro y siniestro.

Deadpool y Wolverine (16:40; 19:30 y 21:20 horas 2D Cast – 22:05 horas 2D Sub)

Marvel Studios presenta lo que podría ser su mayor error hasta el momento: Deadpool y Wolverine. Wade Wilson, ahora llevando una vida más tranquila, deja atrás sus días como el mercenario excéntrico y moralmente flexible conocido como Deadpool. Sin embargo, cuando su mundo enfrenta una amenaza seria, Wade se ve obligado a ponerse el traje de nuevo, aunque con cierta reticencia. De alguna manera, tendrá que convencer a un Wolverine igualmente reacio a… Bueno, la verdad es que las sinopsis son un poco estúpidas.

Mi villano favorito 4 (19:05 horas 2D Cast)

En la primera película de Mi villano favorito en siete años, Gru, el supervillano favorito del mundo que ahora es agente de la Liga Anti-Villanos, regresa para una nueva y emocionante era de caos de los Minions en Mi villano favorito 4 de Illumination. Tras el éxito de taquilla de 2022 con Minions: Nace un villano, que recaudó casi mil millones de dólares globales, la mayor franquicia global de animación de la historia comienza ahora un nuevo capítulo en el que Gru (El nominado al Oscar® Steve Carrell) y Lucy (La nominada al Oscar® Kristen Wiig) y sus hijas -Margo (Miranda Cosgrove), Edith (Dana Gaier) y Agnes (Madison Polan)- dan la bienvenida a un nuevo miembro de la familia, Gru Jr, que se empeña en atormentar a su padre. Gru se enfrenta a nuevos némesis, Maxime Le Mal (Will Ferrell, ganador del Emmy) y su novia Valentina (Sofía Vergara, nominada al Emmy), por lo cual la familia se ve obligada a huir. La película introduce a nuevos personajes a los que ponen voz Joey King (Tren bala), el ganador de un Emmy Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) y Chloe Fineman (Saturday Night Live). Pierre Coffin vuelve como la icónica voz de los Minions y el nominado al Oscar® Steve Coogan regresa como Silas Ramsbottom.

Intensamente 2 (17 horas 2D Cast)

La película de Disney y Pixar INTENSA-MENTE 2 regresa a la mente de la recién adolescente Riley justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacer sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, que llevan mucho tiempo llevando a cabo una operación exitosa, no están seguros de cómo sentirse cuando aparece Ansiedad. Y parece que no está sola. Maya Hawke da su voz en inglés a Ansiedad, junto a Amy Poehler como Alegría, Phyllis Smith como Tristeza, Lewis Black como Furia, Tony Hale como Temor y Liza Lapira como Desagrado. Dirigida por Kelsey Mann y producida por Mark Nielsen, INTENSA-MENTE 2 estrena en cines en 2024.