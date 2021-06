Villa La Bolsa: productores de la Feria Agroecológica Paravachasca piden trabajar

La feria está compuesta por unos 30 feriantes de todo el Valle de Paravachasca, de La Paisanita, del Valle de Anisacate, de Anisacate, de la Quintana, entre otros. Actualmente los treinta exponen en 20 puestos, ya que la comuna exigió reducir los puestos. La Feria Agroecológica de Paravachasca funciona los sábados de 9 a 14 horas en el Espacio para la Memoria.

Marcelo Riol, productor de vinagres y frutas deshidratadas, explicó a RESUMEN DE LA REGIÓN que muchos de los productores producen frutas y verduras frescas, sin agroquímicos, que deben ser vendidas apenas cosechadas o huevos que pasado el tiempo pierden calidad y se pudren.

“El pasado fin de semana no nos dejaron armar los puestos, a pesar de que en otras ciudades como Córdoba Capital, Unquillo o Traslasierras si los dejaron funcionar, somos una red de productores de toda la provincia, nos enteramos de todo” declaró Riol.

“Esta semana aún no hemos hablado-la semana pasada nos comunicamos telefónicamente con la Jefa Comunal Verónica Diedrich-, pero estamos preparando una nota con todos los avales y preparando un protocolo. No tenemos una actitud confrontativa, pero nos parece llamativo que no nos den autorización, estamos pidiendo trabajar, poder vender nuestros productos (que no se pueden acoplar) y además hay un público esperando la feria” concluyó.