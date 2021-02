Prófugos buscados: sin rastrillaje, la Brigada de Investigaciones sigue la pesquisa

Hace minutos y tras el fin del rastrillaje realizado en la zona de Falda del Carmen en procura de dar con los cuatro sujetos acusados de perpetrar el robo de una cartera y demás pertenencias en San Clemente, desde la Departamental Santa María confirmaron a RESUMEN que la búsqueda a pie no va a continuar pero aclararon que la Brigada de Investigaciones esta abocada al hecho y sigue las tareas investigativas.

Recordemos que ayer, el trabajo de la Policía local, Bomberos, División Canes y hasta ETER, tuvo en vilo a toda la ciudad por el hermetismo que había alrededor del hecho. Fuentes fidedignas habían confiado a RESUMEN que la incesante búsqueda respondía a que los supuestos delincuentes andaban armados y vestidos de policias, por lo que la principal sospecha radicaba en la posibilidad de que la intención primera de estos era cometer un gran golpe.

Ahora ya no harán rastrillajes en la zona en donde estos huyeron a pie y se presume que ya no estarian en el lugar. No obstante, la fiscalia realiza un trabajo minucioso para dar con los mismos.