Proto sobre el Programa «Alta Gracia con Vos»: «Estos créditos no son una solución pero si un empujón»

Mauro Proto, Subsecretario de Comercio, Industria e Ingresos Públicos, junto a Mariano Agazzi, Secretario de Desarrollo, Equidad Social y Salud, se acercaron a los estudios de la FM 88.9 y contaron los detalles sobre el programa «Alta Gracia con Vos».

El mismo fue anunciado por el intendente Marcos Torres en el discurso que brindo el 1° de marzo en el Cine Teatro Monumental Sierras, en la apertura de sesiones y aprobado en la sesión del Concejo Deliberante el miércoles 15 de marzo.

Por su parte, Proto explicó que se trata de una línea de créditos con un reintegro del 50%. Sólo se devuelve la mitad de lo que se presta, se comienza a pagar seis meses después de entregado el préstamo, son 36 cuotas de alrededor de 2000 pesos y tienen un ajuste cada seis meses (no son fijas). Son tres modalidades: préstamos para microemprendedores, 300 créditos de hasta 150 mil pesos, para mejoras en viviendas, también, 300 de 150 mil pesos y mejoras para viviendas para familias que tengan integrantes con discapacidad, 50 créditos de de hasta 300 mil pesos.

«Es un nuevo programa, ´Alta Gracia con Vos´, pensando en dos sectores (en lo que incumbe a su área) emprendedores y comerciantes, con un 50 por ciento no reembolsable. El resto se abona en 36 cuotas sin interés y se comienza a pagar luego de 6 meses. Ya estamos trabajando con creditos nacionales y hemos sido los nexos para ayudar a emprendedoras que hacen velas, cerámica, pastelitos…En abril comenzarán las inscripciones, para que sean entregados en mayo» detalló el secretario. «Es una inversión de 45 millones de pesos» agregó.

Sobre los requisitos, informó que se debe llenar un formulario de inscripción en la oficina de la secretaría, ubicada en España 72. Son 150 para emprendedores y 150 para comerciantes. «Los emprendedores, la mayoría suelen estar en las ferias de la ciudad, mientras que los comerciantes ya están inscriptos en la Secretaría de Comercio. El crédito puede servir para que un pequeño comercio se compre una heladera, una fiambrera o maquinaria, lo ideal es que se acerquen, nos comenten el proyecto y lo asesoraremos».

Con respecto a las otras dos líneas, Agazzi manifestó: «Una de las falencias que veníamos observando con los directores de la secretaría, era el tema vivienda: muchas familias necesitan hacer arreglos, instalar puertas o ventanas. También veníamos hablando con el Consejo de Accesibilidad para colaborar con personas con discapacidad. Hay otra pandemia, la económica, la inflación». Los interesados deben inscribirse en la sede de Desarrollo Social, ubicada en Brasil 331 y luego se realizará un análisis socioeconómico, por parte de una trabajadora social y también los visitará un técnico para la parte edilicia.

«No son proyectos caprichosos, se han armado para que continúen, con lo que se cobra, se hace un fondo para seguir. Se controla, se sigue, se deben presentar facturas y también se capacita a los emprendedores, por ejemplo, en venta on line» expresó el Secretario de Desarrollo Social.

«No le podés cambiar la realidad al vecino, pero es un empujón. Lo hicimos meses atrás con el programa de ´Viviendas Semillas´. No estaba funcionando a nivel provincial y aquí el intendente Marcos Torres tuvo la idea de en vez de entregar el dinero, construirles la casa y que comiencen a pagarla ya con ´llave en mano´. Sabemos que los créditos hipotecarios son caros, comprar un terreno también» afirmó Proto.

«No es un programa que se va a agotar, seguramente el año que viene, si seguimos, largaremos otra tanda de viviendas. En poco tiempo entregaremos otra tanda también en Parque San Juan y se construirán otras 20 moradas en los terrenos de los propietarios» vaticinó el Secretario de Comercio.

Sobre la negativa del bloque de Alta Gracia para acompañar este proyecto (Alta Gracia con Vos), llamándolo despectivamente «Programa Platita» e insinuando que se entregan a dedo los créditos, los funcionaron manifestaron su asombro por la actitud de la oposición: «Evidentemente no han visto los avances de los emprendedores en todo este tiempo, no tienen sensibilidad social. No es una dádiva, se devuelve una parte para poder seguir ayudando» opinó Proto. «No hay dudas de que el dinero es del vecino, pero la vivienda es un proyecto de estado: desde que Facundo Torres era intendente, estamos dando facilidades para la construcción de techos, baños. Surge de una necesidad de los vecinos, no es porque si. Nuestra responsabilidad es gestionar. Si se presentan más postulantes de lo que podemos dar, con cada caso se analizarán las necesidades de urgencia y luego se les dará a los otros. estudios tecnicos, puerta, ventana. todos los expedientes son publicos, si tienen alguna duda lo pueden ver« aclaró Agazzi.