«Prunotto que se encargue de gobernar, para eso le pagamos»

Durante la mañana de este miércoles, Marcos Ferrer quien es el Intendente de Río Tercero y próximo Presidente de la UCR Córdoba, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», hizo referencia a la dura interna que sostiene el Radicalismo Provincial: «Buscamos en principio lograr un acuerdo político de unidad de todos los sectores internos. Es ver que la discusión se daba más abajo y se daba con respecto a esto en los distintos lugares orgánicos que tiene el partido, que era lo que trababa un poco los acuerdos. Aún así, estuvimos dialogando mucho, avanzando a lograr un entendimiento en el cual estábamos muy cerca de lograr; pero se empezó a notar la intromisión del peronismo en todo el proceso de negociación y se alteró el resultado final, por lo que no pudimos llegar a un acuerdo. Hubo una tercera lista que era propiciada por la vicegobernadora y generaron un ambiente hostil y difícil de resolver, por lo que terminamos en la presentación de las listas, y después la Junta Electoral hace una valoración de que las otras dos listas no cumplieron los requisitos para competir en la interna. Entonces eso se cayó y la nuestra quedó proclamada como la única lista. Al proceso le falta un tiempo más para que se resuelva, pero esperamos sentarnos a hablar y ponernos de acuerdo antes de que llegue el fallo judicial».

«Buscábamos expropiciar un acuerdo. El planteo de Mestre es un acuerdo político, más allá de que no comparta algunos de sus conceptos. Mientras que los de Dante Rossi me tiene sin cuidado porque representa, aparte del radicalismo, que negocia con el periodismo. Él no habla por los intereses del partido, sino que habla por los intereses propios. Apenas asumió rompió el bloque, y armó un bloque con el legislador del Departamento Tulumba, Sebastián Peralta, y ahora se fue del interbloque Juntos por el Cambio. Claramente, su opinión está viciada por cuestiones personales y que están más vinculadas a la apelación que tiene con el gobierno. Con Mestre puedo discutir, pero siempre sé que es en el marco del radicalismo», dijo.

Además, el intendente aclaró que «Tenes que tener voluntarios para meterse en otra fuerza política, pero lo que no pasó nunca (históricamente) en Córdoba es que un partido se quiera quedar con otro. Siempre hubo pases de dirigentes de un partido para otro (que es común), pero lo que nunca pasó que desde un partido desde el gobierno se quiera quedar con otro. Eso es lo que está pasando hoy: hay una intención de colonizar el radicalismo para absorber dentro de su fuerza política, sino para determinar desde dentro del partido con quien el radicalismo se junta y con quien no. El peronismo quiere que nos llevemos mal con Juez y que no tengamos ningún aliado que pueda poner en peligro su continuidad en el gobierno. No quiere que el radicalismo se haga fuerte juntándose con otros dirigentes opositores. Por eso la discusión está en el congreso partidario. Yo no me enojo con el peronismo, siempre tuvo una posición pretenciosa y siempre quisieron quedarse con todo. Por eso hay que darle batalla, y eso estamos haciendo desde el radicalismo. No se lo vamos a permitir».

«Yo creo que por los que hacen política, podes sacar conclusiones de sus acciones pero deben demostrar lo que dicen. Con este gobierno tuve cruces muy fuertes, pero fuimos clara oposición al gobierno nacional, salvo en algunos temas donde vimos que el país necesitaba para ir hacia adelante. Rossi dice que es opositor al gobierno provincial, pero hoy rompe el bloque y se va del radicalismo. Su conducta habla por él», expresó Ferrer.

Por su parte, aclaró que «Queremos hablar con otros sectores (algunos, no todos) para la gobernación del 2027. Llevar el partido a Milei es una chicana para ver si pueden ganar en la interna. Tenemos claro de que si vamos a una interna, tenemos mayor poder territorial. Los dirigentes que están hace 40 años no quieren reconocer que hay una nueva generación de conductores en el partido y que lo vienen haciendo. Vengo de un radicalismo ganador: obtuvimos 6 triunfos consecutivos ya y en mi caso particular, fueron 4 en Río Tercero. No sé cuántos pueden exhibir esos pergaminos. Hay otros que se autodenominan dirigentes sin gente, que se cuelgan de una lista y discuten desde un pedestal en el que la gente no los ha puesto. Ellos han llevado al radicalismo a la catástrofe, de perder 24 años seguidos. Déjenos a los nuevos conducir y ver de lograr una cosa distinta. Cuando uno quiere aparecer, te tiran a matar. Nunca le di una derrota, deberían darnos una posibilidad de conducir y demostrar. Después si nos equivocamos, daremos un paso al costado».

«Rodrigo De Loredo es una figura emergente del radicalismo, es el único candidato con potencial en la provincia de Córdoba que tiene en ese radicalismo que tiene que trabajar más y tener más candidatos; no puede depender de uno solo. El radicalismo tiene que tener más candidatos, pero nosotros pretendemos discutir una legitimidad en las urnas en una interna. El radicalismo hace años que no sacaba 40 puntos en una elección», enfatizó la autoridad.

«Me parece que está acreditada la presencia territorial y el volumen de votos que le dimos al radicalismo, pero lo lógico sería que estemos todos de acuerdo, no haya una interna y que cada uno tenga la representatividad que tiene que tener. Ahora, si de repente algunos están influidos por la vicegobernadora Miryam Prunotto de la provincia que dice ser radical y no lo es (fue expulsada del radicalismo). La vicegobernadora de la provincia de Córdoba es una autoridad de la provincia de Córdoba, le pagamos el sueldo entre todos y no debe ocuparse de una interna que no es del partido de ella, debe ocuparse de los problemas de la provincia: es la segunda autoridad de la provincia. Ella usa recursos del Estado para comprar dirigentes de los otros partidos, y no se ocupa de los temas que debe ocuparse y de los por los que le pagamos el sueldo», finalizó.