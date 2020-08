Punta del Agua: el aislamiento no es para todos

Desde hace algunos días Punta del Agua permanece bloqueada a la libre circulación por medidas dispuestas por el COE Central. Esto, tras la confirmación de casos positivos de Covid 19 en la zona y alrededores.

Sin embargo, la semana pasada los vecinos del sector se quejaron tras asegurar que había ciertos políticos que estaban exceptos a cumplir con ese cordón sanitario y manifestaron su malestar al respecto. Horas más tarde, la familia del señalado, salió a desmentir tal versión.

Así mismo, lo que sí fue confirmado en las ultimas horas es que los dichos de los vecinos no serían tan errados. El COE Central hizo circular un comunicado en el cual se detalla con nombre, apellido y DNI a las 48 personas que tienen libre tránsito en el sector. Entre ellos, el diputado nacional Paulo Cassineiro (y toda su familia), empresarios del rubro inmobiliario y del automotor, entre otros; profesionales arquitectos, médicos y demás; y hasta menores de edad.

Claro está que la nómina no solo incluye a quienes están consideradas dentro de los rubros “esenciales” (salud, alimentación y fuerzas de seguridad) y esto, sigue causando malestar entre los vecinos quienes sostienen que mientras la gran mayoría de los vecinos respeta las prohibiciones, estas personas no lo hacen. ¿Quienes nos aseguran que ellos no puedan traer el virus?, recalcaron.