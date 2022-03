«Que la municipalidad deje de alquilar oficinas y que alquile un espacio para la escuela»

Recientemente, el bloque opositor hizo un pedido de informe sobre la ex Escuela Hipólito Yrigoyen, donde funcionará la Escuela Proa, mientras continúa la edificación de su edificio oficial en Potrero de Loyola. “Pensamos cómo se iban a instalar tantas instituciones en un mismo lugar. Se necesitaban 6 aulas por lo menos para poder llevar a cabo todas las actividades en un mismo lugar. Cuando llegamos al edificio observamos que no estaba en condiciones: techos en mal estado, humedad en las paredes, la familia viviendo allí, se los trató mal, arena en la vereda, escombros en los patios, baños sin terminar. Hay dos aulas en condiciones pero en el camino hay varios obstáculos. Recién ahora están avanzando”, relató Amalia Vagni, explicando la situación que observaron en su visita con la concejal Lucía Allende al edificio.

Con respecto a la situación acalorada que se vivió en el Concejo Deliberante durante la sesión pasada, la presidenta del bloque de Alta Gracia Crece dijo: “Cada vez que planteamos algo, es más fácil denostarnos que respondernos. No solo hablamos de la Anacleto Oviedo, sino de varias escuelas. Hay varios que no comenzaron por la falta de profesores. Los chisporroteos comenzaron porque Poletta estuvo en esa función como Secretario de Obras Públicas. Meten bajo la alfombra lo que no pueden responder. La primera ofensa vino del concejal. El tema es que tapan una realidad. Piden cuarto intermedio para no dar respuestas. Deberían haber hecho un mea culpa. Cuando estás gobernando, tenés que gestionar, para eso te eligieron. Lo único que hicieron fue la entrega de las computadoras, que la provincia entregó en realidad”.

La concejal comentó que algunos padres se comunicaron con miembros del Bloque de Alta Gracia Crece por privado para reclamar por la situación que atraviesan sus hijos en el edificio de Anacleta Oviedo. “Pensamos que el gobierno provincial debería alquilar un lugar privado, la obra de pago está frenada por falta de pago. La Proa está prestada en la escuela Liniers. La solución ya sería alquilar. Que la municipalidad deje de alquilar para oficinas municipales y que alquile una para la escuela. Si no podemos hacernos cargo de un tema provincial, como el arreglo de las escuelas, no se hubieran hecho cargo”, expresó Vagni. Agregó que, de acuerdo a los números que se manejan dentro del establecimiento, no se ha usado ni la mitad del FODEMEP, y que muchas directoras han mostrado listas “interminables” de cosas que le han pedido al municipio y no se las han otorgado.

“Esto es una cuestión urgente. Seguimos apuntando que el intendente sigue gobernando con cuestiones que no son prioritarias para la ciudad. Gastamos dinero en cuestiones que no son necesarias. En lo que va del año el municipio lleva 80 personas contratadas con becas entre 20 a 50 mil pesos. Esto denota los acuerdos políticos, donde la mayoría de los contratados son amigos y parientes. Están acostumbrados a no dar respuestas”, finalizó la edil.