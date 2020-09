Lo informó Claudio Vignetta, Secretario de Gestión de Riesgo quien se encuentra en la zona del Segundo Paredón en referencia a las convocatorias que se difundieron anoche para acudir o brindar ayuda en los incendios que se desataron en la zona de La Toma y en La Paisanita.

Vignetta remarcó su preocupación por este tipo de comunicados y cadenas, como el que salió anoche desde la “Asamblea de Paravachasca”. Desde la página de los Bomberos Voluntarios y desde la Comuna de La Paisanita ya había salido anoche mismo a desmentirlo.

“Estamos trabajando con 3 aviones hidrantes y helibalde. Hay 60 bomberos en la línea de fuego. Hay que confiar en ellos. Nos hemos enterado de convocatorias para ayudas en los incendios de la zona. Nos preocupa mucho. Tenemos que ser claros: que ningún civil se acerque a los incendios. Vamos a tener que dar participación a la Fiscalía si esto sigue así. Está todo bien con que nos ayuden, pero que se comuniquen con el cuartel de Bomberos y de ninguna manera se acerquen o alienten a que los civiles se acerquen. Ayer no pudimos operar en otra zona por la gran cantidad de civiles que había. Los bomberos están preparados para enfrentar el fuego pero además a manejar la intervención de los aviones y el agua, desde arriba. Es extremadamente peligros eso. Los civiles no están preparados y ponen en riesgo sus vidas y entorpecen el trabajo de los bomberos. A las viviendas las vamos a cuidar, a los daños vamos a tratar de reparar, pero la vida de las personas no la podemos reparar. Repito, y tengo que ser claro, si siguen convocando a gente les vamos a dar intervención a la Fiscalía y a la Fuerza Pública”.