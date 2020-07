“Que ocupe una banca de concejal es producto de haber sido una vecina que no fue escuchada en su momento”.

En la tarde de ayer, el Concejo Deliberante de Anisacate retomó sus sesiones ordinarias tras dos semanas de receso. Natalia Contini, edil del bloque de Juntos por Anisacate, dialogó con la 88.9, donde repasó lo sucedido ayer en el recinto legislativo. Además realizó un balance del primer semestre de las sesiones y de su experiencia en general como funcionaria.

“Fue una sesión movida. Tuvimos dos delegados gremiales porque hay un proyecto que busca modificar el estatuto que regula a los empleados de la municipalidad, y pedimos que se hiciera una mesa de negociación para que se respeten los pasos correspondientes para cada tema”, relató Contini sobre lo sucedido ayer en el Concejo. Como consecuencia, se programó una nueva reunión para el próximo martes 4 de agosto con los delegados, para poder incluir una cláusula en el estatuto sobre la inclusión en la selección y búsqueda de personal, donde está incluido el proyecto de cupo laboral trans presentado por la propia Contini.

La concejala se mostró optimista con su participación y la del bloque que integra en las sesiones. “He aprendido cómo funciona el Concejo y hoy estoy parada desde un lugar que me permite legislar de otra forma. Estábamos transitando un lugar donde debíamos acompañar y eso hicimos”. A la vez, cuestionó algunos accionares desde el oficialismo y manifestó que todos los pedidos de informe emitidos desde su bloque han sido en pos de hacer bien las cosas, evitando caer en chicanas. “Hemos aportado en todo los proyectos que se han presentado, más allá de que haya sido bien o mal recibido. A todo el mundo le molesta que lo controlen, lo que hay que tener en claro es donde te molesta que lo hagan. Si te molesta que te controlen en la gestión pública tenés un error conceptual”. Si bien no se mostró completamente crítica a la gestión de Ramón Zalazar, Contini dio las causas de su llegada al poder Legislativo: “Que hoy esté sentada en una banca de concejal es producto de haber sido una vecina que no fue escuchada en su momento”.

Para cerrar, la edil hizo un balance sobre el manejo del Covid en la localidad, el cual calificó como positivo, y que la situación pudo controlarse tanto en el primer brote que se dio en Los Talas al igual que con el matrimonio que se contagió recientemente. También se refirió a los costos de las multas por violar las disposiciones sanitarias, donde el municipio asignó valores diferenciados a las demás localidades, siendo mucho menores en comparación. “No creemos que los costos de las multas en las otras localidades estén mal, sino que nuestros montos son acordes teniendo que llega en un momento muy poco oportuno económicamente”, concluyó.