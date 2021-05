Quejas por atrasos en la entrega de módulos PAICOR

Una mamá de la comunidad de una escuela de la zona noreste de la ciudad, manifestó su descontento ya que durante el mes de mayo-estamos a 31- no se brindaron los bolsones con productos básicos alimenticios, enmarcados dentro del PAICOR, que da cada entidad educativa todos los meses. La madre afirmó que los mismos han sido dados en otras localidades, -como en Carlos Paz- y aquí no. La mujer plantea que para las familias inscriptas en el PAICOR, el bolsón es un sosiego sobre todo durante la pandemia, cuando muchos no pueden salir a trabajar.

Por su parte, Mariano Agazzi, Secretario de Salud, Desarrollo y Equidad declaró a RESUMEN DE LA REGIÓN que en estos días se entregarán las cajas y que gestionarán que la correspondiente a junio no se atrase tanto, para no llegar a fin de mes nuevamente.

El PAICOR asiste a 275 mil personas en toda la provincia y es un apoyo a la economía familiar ya que promueve la comensalidad y lleva los productos básicos para cubrir las necesidades alimenticias. Entre los productos que lleva -pueden variar- se encuentran: lentenjas, aceite de girasol, harina de trigo, polenta, azúcar, cacao, entre otros.