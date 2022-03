Denuncia que no le cerraron bien la herida tras una cesárea

La joven se comunicó con RESUMEN y contó cuál es su situación: «El 13 de diciembre del 2021 el doctor (…) me hizo la cesárea y el día 17 me dio el alta él mismo. Me fui a mi casa con la panza más abierta que en la foto, volví a curación y no me quisieron coser, solamente me dijeron ´limpiate con alcohol´».

Y continuó: «Hoy (por el sábado 26) hace rato sentía una molestia, me toco y sentí la punta de la tanza o no sé con que te cosen y me la saqué».