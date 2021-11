“Queremos que se investigue qué pasa, porque nosotros estamos inhalando eso”

Recientemente, vecinos de la zona de Camiares han dado aviso de una situación que ha afectado a muchos y que a su vez ha generado gran intriga entre ellos. Cristina Gigena, residente del barrio, dialogó con el equipo de Todo Pasa para comentar en detalle la situación. “Hemos tenido un inconveniente en el barrio y queremos que se esclarezca. El tema es que el año pasado en pandemia también había pasado que algunas plantas aparecen manchas y luego comienzan a secarse. Este año hicimos el reclamo en Atención al Vecino y con el Centro Vecinal. Queremos que se investigue qué está pasando, porque las plantas se están muriendo, y queremos saber si es algo que tenga que ver con la fumigación, porque nosotros también estamos inhalando eso”, expresó la vecina.

Gigena comentó que es hija de chacareros y que conoce del proceso de las fumigaciones, las cuales se deben hacer en ciertos horarios y con cierta velocidad del viento, según explicó. “Debería estar controlado, no todos los químicos son los indicados. Nosotros no hemos visto a ningún camión fumigando, sino que cuando me percaté, la planta ya había sufrido”. Se sospecha que algún vecino particular haya fumigado por algún insecto. Otra teoría es que cuando pasan aviones fumigadores, cruzan la ruta y no cierran las válvulas correctamente, por lo que siguen fumigando mientras pasan de un campo a otro. “Esto ha sucedido entre vecinos que viven cercanos a la ruta C-45”, aclaró la vecina.

Alma Mondaini, la presidenta del centro vecinal se comunicó con Roberto Urreta, responsable del Área de Ambiente, para que investiguen la situación. “Esperamos que deje de suceder. Sabemos que Reserva del Tajamar ya ha tenido problemas y realizaron una denuncia penal. Si se fumiga, se debe hacer a 1500 metros de la última vivienda y debe ser controlado”, puntualizó Cristina.