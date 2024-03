«Queremos que se tenga más conciencia sobre la adopción responsable»

Durante la mañana de este martes, Florencia Do Campo quien es Voluntaria de la ciudad de Alta Gracia, se comunicó vía telefónica con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», habló sobre la situación de varios perros que necesitan encontrar un nuevo hogar y las campañas que están realizando en base a este tema: «Ayudo a las proteccionistas independientes porque les cuesta sacar de su propio bolsillo y dependen de la ayuda de la gente. Por eso se creó la campaña de los $500, para solventar gastos en comida y medicación de los animales. La finalidad es ese monto para que a nadie le cueste tanto del bolsillo, y con eso se compra medio kilo de balanceado. Hasta ahora compramos 15 bolsas de 20 kilos, y es importante recordar que la campaña no se corta nunca».

«Además, a los días de que cuando yo empecé la campaña se produjo un episodio muy triste: falleció una persona y dejó 30 perros en su hogar con su familia, pero necesitan darlos si o si. Estamos ayudando a la familia con la parte económica, pero también estamos al pendiente de poder darlos en adopción», dijo.

Para comunicarse respecto a este caso y brindar una ayuda, el número de la voluntaria es 3547504968 o pueden colaborar aportando con el alias flor.pelu.flor (a nombre de María Florencia Do Campo). También en las redes sociales, la pueden buscar en Facebook como Florencia Chilifone y ahí hay más información respecto a estas campañas.

«Es la solidaridad de todos. Cada uno pone su granito de arena adoptando, porque los animales no tienen la culpa de nada. La gente ya ha adoptado 5 de estos 30 perritos, y todos se llevan bien con animales o la familia porque tienen convivencia. Me gustaría que la gente adopte responsablemente, si no se adapta pueden devolverlo pero no tardan nada en probarlo. Queremos que se arme más conciencia, hay que pedir ayuda y no hace falta maltratar a los animales», finalizó Florencia.