“Quiero aclarar que yo tengo el movil 18, no la chapa”

Ayer, un violento asalto tuvo lugar en calle Dalinger cuando un sujeto armado redujo a la dueña de una dietética y a su clienta, y las despojó de varias pertenencias para luego huir a bordo de un taxi. (Nota relacionada)

La noticia causó revuelo debido a que se dio a plena luz del día y en una zona en la cual los vecinos ya se vienen quejando por el incremento de hechos de inseguridad. Sin embargo, quien debió salir a aclarar la situación – sin estar ni siquiera involucrado en el hecho- fue el señor Laporta, trabajador de la empresa Villar Iglesias, debido a informaciones que daban cuenta que dicho delincuente había huido a bordo del móvil 18 de dicha compañía. Vehículo que está a su cargo y que nada tuvo que ver en este hecho.

“Quiero aclarar que yo tengo el móvil 18, no la chapa. Además, manejo un remis y no un taxi. Muchas personas me han llamado por este tema pero no tengo nada que ver y quiero que quede claro”, explicó el trabajador a RESUMEN.

Por otra parte, cabe aclarar que el hecho sigue siendo materia de investigación y que la fiscalía local trata de esclarecerlo con el registro de algunas cámaras privadas del sector.