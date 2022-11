Raúl Barceló: “Una de las marcas registradas del periodista, es la pasión”

Desde el año 1938 se celebra en Argentina el Día Nacional del Periodista Deportivo, el cual se estableció en el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Buenos Aires, llevado a cabo para conmemorar el trabajo de los periodistas deportivos y de los canillitas, que también festejan su día en esta fecha. Por ello, Todo Pasa dialogó con Raúl Barceló, reconocido periodista de grandes medios nacionales e internacionales, quien es oriundo de Alta Gracia y habló sobre su carrera y lo que es para él ejercer esta profesión.

“Hace 55 años que trabajo en esto. Es difícil explicar mi trabajo a mis allegados. Es diferente y tiene dificultades distintas a otros rubros. Una de las marcas registradas del periodista, es la pasión. En este trabajo, si uno no le pone pasión, no hay posibilidades de permanecer, hay mucho trabajo sacrificado. Cuando te querés dar cuenta, te ofrecen trabajos que te gustan y terminás trabajando de lunes a lunes. Así hice años y años. Estoy tratando de ir eligiendo lo que quiero hacer, seleccionando lo que me gusta y también la forma. Estoy feliz de estar iniciando una etapa bastante distinta de mi vida personal y profesional, pues he regresado a Alta Gracia. Mañana se cumplen 40 años de que me fui a vivir a Buenos Aires a trabajar, sin saber cómo me iba a ir. Hoy estoy muy agradecido a todo lo que me dio esa provincia, los medios. He logrado trabajos muy importantes y trascendentes. Mi idea es ir levantando un pie del acelerador y con la idea de estar más tiempo en mi ciudad natal que es Alta Gracia”, expresó Barceló.

Raúl comenzó su carrera en Alta Gracia a los 13 años en 1968 en Radio Plaza, donde Ángel Díaz era su dueño. En ese entonces se instaló lo que fue la radio por cable, que tenía un alcance muy limitado. Por aquella época el automovilismo en Alta Gracia empezó a tener protagonismo con la irrupción de Oreste Berta, quien era un joven de apenas veintipico de años, y empezaron a aparecer todas las grandes figuras del automovilismo en la ciudad. “De un día para el otro estaba en un programa llamado Fierro Fondo con Jorge Persichelli. Hoy me siento muy reconocido de lo que procuré lograr durante tantos años. He logrado lo que quise, trabajar de lo que me gusta y se me reconoce por lo que he hecho”, finalizó el periodista.