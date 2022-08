Reclamos por falta de cobros en discapacidad: “Las demoras son enormes y la preocupación es mucha”

Nuevamente los prestadores de salud especializados en discapacidad alzan su voz ante un nuevo reclamo en la falta de pagos de sus servicios, donde muchos no han percibido los haberes correspondientes a mayo del corriente año, e incluso algunos aún restan cobrar desde el 2021. Myriam Flamand, miembro de Odis, comentó la situación desde el contacto que posee con los prestadores de las obras sociales. “Ayer hablaba con profesionales de salud de la ciudad que desde noviembre no cobran. Las demoras son enormes y la preocupación es mucha. La voluntad es grande para seguir brindando el servicio, pero no están cobrando. Hay que mantener estructuras, personal a pagar. Todo esto complica mucho la situación, al igual que lo que afecta a los transportistas”.

De acuerdo a lo que circula por redes y medios, hay una explicación para esta situación, donde el Estado Nacional ha hecho un recorte importante en materia de salud y educación, donde sólo 10 mil millones han sido quitados del presupuesto de salud, lo que afecta directamente a las personas con discapacidad. Varios centros de salud ya han cortado sus prestaciones a obras sociales porque no están recibiendo los pagos correspondientes. “Quien recauda aquí es la AFIP, quien no está girando los fondos a la Superintendencia de Salud, que es la encargada de pagar a las obras sociales y sus prestadores”, explicó Flamand.

Por último, la referente del Observatorio de Discapacidad expresó: “Ponemos a las personas con discapacidad, que ya están en una situación grande, en una mucho peor. Una semana o un mes sin tratamiento es mucho retraso en su salud. La gente está desesperada. Vamos a apoyar cualquier actividad en Alta Gracia, quienes a pesar de la situación tan difícil, las instituciones continúan prestando los servicios”.