Registro de Deliverys: otro tema que se trató en el Concejo Deliberante

Uno de los temas que tuvo tratamiento sobre tablas esta mañana en la sesión del Concejo Deliberante, fue el pedido de informe presentado por el Bloque de Alta Gracia CRECE en el cuál exponen la situación de los deliverys en la ciudad.

El punto es que la actual ordenanza municipal que nuclea a estos trabajadores habría quedado bastante desajustada. Sobre todo, en este contexto de pandemia. O por lo menos así lo resumió la edil Amalia Vagni.

“Vemos que en esta época de pandemia se ha incrementado el servicio de delivery, dada la necesidad de que la gente no puede salir de sus casas, entonces los comercios se ven obligados a prestar este servicio para llegar a los vecinos. Y bueno, ante este panorama nos remitimos a la Ordenanza 8.700 que es la que habla de deliverys y comprobamos que solo habla de motos. Hoy también se esta proveyendo en bicicletas, camionetas, remises y demás, entonces evidentemente es una ordenanza que hay que modificarla“.

En la sesión, la ex candidata a viceIntedenta argumentó que la intención es sólo reconocer si existe un registro unico de delivery, la posibilidad de actualizar el mismo y que el COE también pueda disponer de dicha información.

“Acá no hablamos sólo de la cuestión de precariedad laboral de estos trabajadores sino también del reconocer que hoy están más vulnerables que nunca por el contacto permanente que tienen con la gente, el dinero y demás. Entonces la exposición al contagio es mucha y si bien no hemos tenido casos en Alta Gracia en este sentido, por suerte, hay que ser precavidos y adelantarnos a lo que no queremos que suceda“, agregó.

La solicitud fue aprobada por mayoría.

