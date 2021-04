Reserva Amanecer: se llevó a cabo la tercera jornada de trabajo voluntario

En la tarde del pasado sábado 17 de abril, voluntarios del sector, realizaron una limpieza de la zona-ex basural La Perla- en la cual recogieron dos bolsas de basura, colchones y televisores tirados en el tramo de calle Catamarca entre Zorzales y Calandrias. Destacaron, desde la organización, que años anteriores se colectaban unas 50 bolsas de residuos y este sábado, sólo dos.

Además, por segunda vez en el año, se arregló la cartelería que había sido colocada durante el 2020, explicó Valeria Salgado, una de las voluntarias. “Estos carteles son muy importantes ya que son indicativos de lo que se puede hacer y lo que no: `Prohibido cazar´, `Prohibido talar´, `Evite multas´, `No arrojar basura´ y otros que buscan la concientización: `Naturaleza=salud´ `Sin basura no hay dengue´” relató.

Con respecto a cómo se encuentra la reserva actualmente, narró: “Vimos desde el año pasado a éste un gran avance, ya que se sacaban 50 bolsas de basura y este sábado sacamos dos. Hay mucha participación en la preservación, en avisar que no se debe tirar basura. Sabemos que hay problemas en un sector pero también hay otro donde se está recuperando el bosque nativo. Realmente vemos que va dando resultados, es un trabajo largo. Agradecemos al centro vecinal el apoyo y a cada uno de los vecinos. Es un pulmón verde importante para conservar la biodiversidad”.