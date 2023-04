Ricardo González: “La Avenida Libertador no le cambia la vida a nadie”

El edil opositor visitó los estudios de la 88.9, donde dialogó con el equipo de TODO PASA sobre la situación actual del bloque dentro del Concejo Deliberante, y luego repasó algunos temas referidos al panorama político electoral regional y provincial. “Desde siempre ponemos foco en las cuestiones de salud, educación, inseguridad. Siempre presentamos proyectos, pasan a comisión y nunca son tratados pero sirven para poner en alerta algunas situaciones. Es nuestra función también marcar esto porque sino pasa todo al foco electoral, y se olvida de estas cosas. No hay un diálogo porque no quieren hacer un diálogo y el desprestigio constante del intendente diciendo cosas sobre el Concejo Deliberante, olvidando que hay concejales de su propio partido”, expresó el referente del bloque Alta Gracia Crece.

González señaló que existe un chicaneo constante del oficialismo, donde el querer decir que la oposición “hace de todo un hecho político”, es desviar el foco de los temas de agenda. “Lo único que les queda es que se les caiga este relato del hacer y hacer con el fondo de los vecinos. Nos gustaría que se discutan otros proyectos que son importantes para la ciudad, como terminar con los expedientes de papel. Hemos presentado un proyecto para estudiar la frecuencia y trayectos que debe tener el transporte público, pero nos encontramos con un Ejecutivo que no quiere cambiar nada y no quiere ir a fondo en esas cuestiones, sino que están más enfocados en cambiar foquitos. Sobre la obra de Avenida Libertador, las propuestas superaron un 20% de lo que se había presupuestado y aún se debe ver que la Nación lo apruebe o no. Esto no pasa por las prioridades de la gente. La Avenida Libertador no le cambia la vida a nadie, ni siquiera hace que haya fluidez en el tráfico. Nosotros planteamos que hay asuntos más importantes, pero la gestión ya está hecha. Más allá de mejorar las condiciones, va a seguir siendo doble mano, con un estacionamiento. No está pensado en un proyecto a 30 años”.

Con respecto al panorama electoral y a los entredichos sobre la posibilidad de un De Loredo vicegobernador acompañando a Juez como candidato principal, el referente del PRO dijo: “Se está esperando para dar un buen lanzamiento. Lo que vemos, que estamos todos en la misma sintonía. Creo que Juez medió en las internas, y que entendimos que tenemos que dejar de lado los egoísmos. Me da mucho optimismo la posibilidad de ganar la provincia. Hay varias líneas en el radicalismo, y los veo muy unidos. El 25 de junio nos alinea. Va a haber una lista de Juntos por el Cambio porque sí o sí hay que tener un acuerdo. Tenemos que aprender a no ser funcionales a quienes queremos ganarles. El trabajo del oficialismo es tratar de separar a la oposición para allanar su camino. Tenemos que ser inteligentes y pensar en lo que queremos”.