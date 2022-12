Río Anisacate: realizarán una limpieza en las costas de Villa Los Aromos

Nelson Sánchez, vecino de Villa Los Aromos, parte de la organización dialogó con el equipo del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre el evento, que también se llevó a cabo un mes atrás.

La limpieza del río Anisacate, a la altura de Villa Los Aromos, se desarrollará este sábado 3 de diciembre, a las 8.30 horas. «El fin de semana pasado estuvo saturado el río, fue un desastre nuestras costas. Ya tuvimos una jornada de limpieza un mes atrás y debemos repetirla» contó Sánchez.

A diferencia de la primera jornada, ahora se enfocarán solamente en los balnearios de Los Aromos. Además de la limpieza, se realizará un trabajo de concientización con la gente: «queremos que la basura se la lleven o la depositen en los canastos que dispone la comuna. No es sólo la contaminación sinó también las botellas de vidrio que quedan tiradas, que se rompen con las crecientes y quedan los vidrios en la playa, que luego lastiman a los niños».

El vecino aclaró que se colectará basura de las costas pero no de los balnearios principales, de cuya limpieza se encarga la comuna. «Terminaremos en el Balneario de Los Patos, con actividades allí y algunas sorpresas» relató Sánchez.

Sobre que hay que elementos hay que llevar, el organizador, detalló: «Esta vez tenemos pinchos y bolsas de residuos. Cada uno lleva sus guantes, su botellita de agua y ropa cómoda» detalló.

Con respecto a la problemática de la falta de agua, opinó: «Hemos tenido un gran crecimiento demográfico, sobre todo en la zona del Vivero, estamos casi unidos a barrio La Perla de Alta Gracia. Esto no se ha acompañado con las obras para llevar agua, no hay infraestructura. Tenemos problemas desde hace rato, los tanques no aguantan. Es una problemática general, a futuro, de tratar entre las localidades».

«Anteayer el río creció un metro y medio y ya hoy está igual que antes. Hay que buscar otra solución, también crece Cerritos de La Bolsa, el Valle de Anisacate» agregó.

«Por nuestra parte seguimos trabajando con el ambiente: debe haber medidores, no contaminar, no arrojar los efluentes cloacales al cauce. Debe haber una mesa entre los mandatarios para tratar la problemática en general: cómo cuidar el agua, qué hacemos con la poda y los residuos, entre otros. Se deben sentar todos y reflexionar juntos, ya que vamos a tener problemas en poco tiempo» concluyó Sánchez.