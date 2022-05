Rodolfo Eiben: “Hemos revivido al partido con nuevas estructuras, venimos con propuestas distintas”

Quien fuera candidato a diputado para las elecciones pasadas por el Partido Demócrata, Rodolfo Eiben, ahora enfrenta un nuevo desafío político. El mismo ha sido convocado como precandidato a gobernador por la Provincia de Córdoba en la lista de Javier Milei. “Es una precandidatura ya que puede haber otras personas que se quieran postular dentro del mismo espacio”, declaró el miembro del PD.

“Desde hace dos años recorro este camino desde la intervención del Partido Demócrata, donde me encargué de subirlo al frente del escenario político en Córdoba. Es un partido que pese a su trayectoria, estaba prácticamente en el olvido. Hemos revivido al partido pero con nuevas estructuras”, expresó el precandidato.

Con respecto al Diputado Milei, la realidad de la provincia de Córdoba y la posibilidad de unirse a Juntos por el cambio, Eiben dijo: “La problemática no escapa a las que tiene el país. El hastío de la gente con respecto a la clase dirigente es lo que ha elevado al partido demócrata y a la libertad avanza. Venimos con propuestas distintas y diferenciadoras. Muchos no venimos de la política, y eso nos diferencia también. La gente está absolutamente descreída y desprotegida. Somos un movimiento con propuestas que los demás no tienen. Juntos por el Cambio son parte del problema. El Kirchnerismo volvió justamente porque el PRO no supo manejar la situación. No hay posibilidad de que nos unamos con ellos”.

En este momento, los miembros del Partido Demócrata y aliados de La Libertad Avanza se encuentran visitando y caminando el interior de la provincia. Los candidatos ya han recorridos las localidades de Río Cuarto, Villa María, y Calamuchita, y próximamente visitarán Jesús María, Cruz del Eje y Dean Funes.