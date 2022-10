Rotonda en obra y… un verdadero dolor de cabeza

Mas de un dolor de cabeza es por estas horas transitar por el triángulo que une Av Hipòlito Yrigoyen con Dalinger y Lucio V Rossi. Y es que desde hace algunas semanas iniciaron las obras de remodelación y ampliación de la rotonda ubicada en ese sector, el cual es uno de los mas transitados de la ciudad.

La queja radica en la casi nula presencia de inspectores municipales que guíen y redireccionen el tránsito vehicuar, lo que facilita el libre albedrio de los conductores y que muchos opten por girar en U como se dio en la interrupción momentanea de Lucas V Córdoba y Santillán.

«Los primeros dias había inspectores que te avisaban que tenias que desviar porque estaba cortado, pero te avisaban cuando ya estabas ahí y tenías que dar toda la vuelta. No se porque no se paran unos 100 metros antes por lo menos», expresó un vecino a RESUMEN, y agregó: «Ahora directamente no ves que nadie controle y se genera un desastre. Los fines de semana tenes que andar evitando accidentes porque todos giran en U», añade.

Los automovilistas advierten solo la presencia de conos, los cuales durante el fin de semana andan desparramados por todos lados. «Los tiran, nadie los levanta, es un lio», sostienen.