Sabrina Rojas habló de la separación de Luciano Castro y Flor Vigna: ¿hay reconciliación con el actor?

Flor Vigna nos dejó a todos sin palabras durante el pasado viernes, cuando a través de su cuenta de Instagram, publicó un comunicado donde anunciaba que la relación con Luciano Castro (que llevaba poco más de dos años), había llegado a su fin. “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”, escribió.

“Hace bastante tiempo que estamos separados. Lo intentamos todo, pero no funcionó y sentimos que ya es hora de blanquearlo. No tuvo nada que ver, ni lo de Picaflor, ni nada de lo que pasó en los medios, ni Sabri (Rojas, la ex de Castro, con quien se había enfrentado en la semana). Tiene que ver con nuestra diferencia de edad y nuestros trabajos”, mencionó la bailarina en cuanto a los motivos de la separación.

Sin embargo, los rumores de una posible reconciliación entre el actor y la madre de Esperanza y Fausto, no tardaron en aparecer. De igual manera, Sabrina Rojas decidió romper el silencio y hablar al respecto de la reciente separación de su ex pareja: “No tengo nada para decir, no es un tema mío, no me corresponde”, respondió. Además, contó que estaba al tanto de la situación desde hace tiempo. “No hablé con Lu. Me enteré antes. Me enteré por los nenes, porque Lu les había contando”, aclaró.

“Como papás tratamos, en lo posible, de anticiparnos y contarles todo lo que les puede llegar a ellos, por las dudas. Hace meses que ellos no se veían con Flor. No es que tuvieron que hacer un despegue de la cotidianidad, que es algo a veces para estar atentos. No tengo idea de los tiempos ni de nada”, dijo la actriz.

Con este panorama más que claro, Rojas enfrentó los rumores de una posible reconciliación con el actor. “No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente. No, cero. Con lo que nos costó separarnos”, sentenció y aclaró que aún no cerró las puertas con El Tucu López, de quien actualmente está distanciada: “Y yo todavía estoy procesando mi duelo con el Tucu. Y todavía no cerré las puertas. Me encantaría se pueda dar otra oportunidad, ojalá sí, ojalá no”.