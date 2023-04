San Isidro: denuncian campaña «antiética» de un posible candidato de Juntos por el Cambio

La acción de un posible precandidato a Jefe Comunal de Villa San Isidro ya causa malestar entre vecinos y candidatos y; en tiempos de turbulencias, claramente no se la dejaron pasar.

Se trata del radical Jonathan Asua, quien en las últimas horas se habría apoderado del perfil de Facebook que manejó durante años- mientras estuvo al frente de Punto Digital en la gestión de Claudia Cuffa- para mostrarse como posible precandidato de Juntos por el Cambio en la zona y, claro está, eso no cayó para nada en gracia. «Está haciendo campaña con un logo que no le pertenece», expresaron algunos vecinos indignados. Cabe mencionar, por otro lado, que aún no se ha lanzado oficialmente el nombre del candidato que lleve el sello de Cambiemos y eso también habría causado enojo en la Villa.

Es preciso recordar, por último, que si bien Asua supo ser el hombre de mayor confianza durante de la gestión de Cuffa- a quien muchas veces definió como su amigo personal- la relación entre ambos se quebró en medio de denuncias cruzadas.