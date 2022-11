¡Santi Maratea arrancó la campaña por Delfi!

Días atrás fue primicia de RESUMEN que la fundación de Maratea se había comunicado con Vanesa Altero, la mamá de la pequeña, para informarle que se harían cargo de conseguir el dinero para su viaje.

El influencer, reconocido a nivel nacional, llevaba adelante otras campañas de urgencia. Desde entonces, toda la comunida y en especial la familia y amigos de Delfina, esperaban el lanzamiento oficial de la colecta por ella.

Y llegó el día: «Escuchen, ustedes no están preparados para el nivel de ternura de esta situación, pero les presento a Delfi (y muestra una foto). Me preguntarán, ¿me la puedo llevar a mi mesita de luz? No, pero la podemos llevar a México» comienza Santi.

Luego explica que la niña tiene síndrome de Crouzon, que ya fue operada dos veces, que perdió la vista en un ojito y debe realizarse un tratamiento de Células Madres en México para no perder la vista en el otro.

Para colaborar, los links se encuentran en las historias del Instagram de Santi Maratea.