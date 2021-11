Schiaretti a Alberto: «Córdoba no se calla»

Tras los dichos del Presidente de la Nación Alberto Fernández en donde aseguró que «Córdoba debería integrarse al país», el Gobernador de la Provincia Juan Schiaretti le contestó en su cuenta personal de Twitter.

«Córdoba tiene la impronta de todo el interior, por eso es la capital del interior profundo y por eso Córdoba no se calla: nosotros somos la Córdoba que hicimos la Reforma Universitaria, que hicimos la industrialización y que hicimos el Cordobazo», manifestó el Gobernador. «Y por más que los dirigentes del AMBA, los dirigentes porteños, nos digan lo que tenemos que votar o no les guste Córdoba, esta provincia no se va a callar nunca porque tenemos el orgullo de ser la capital del interior profundo de la Patria: Hacemos por Córdoba», sentenció Schiaretti.

Antes de que arrancara el segundo tramo de la campaña electoral por las elecciones legislativas de este año, Schiaretti prometió que «se iba a poner la campaña al hombro» defendiendo la lista de Hacemos por Córdoba encabezada por Alejandra Vigo y Natalia de la Sota.