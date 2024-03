Se agranda la familia: Morena Rial, embarazada por segunda vez

Después de varios rumores que fueron creciendo con el correr de los días, finalmente Luis Ventura confirmó que Morena Rial está esperando su primer hijo junto a su novio Matías, a 5 años de que nazca Francesco, fruto de su anterior relación con Facundo Ambrosioni.

“Está embarazada, la señora, mi sobrina, Morena Rial. Me animo a decirlo porque en las últimas horas confirmé que también está notificada su familia, razón por la cual es algo consistente y moneda corriente dentro de su realidad que yo quiero que sea llena de felicidad. A mí me pone contento”, reveló el panelista de A la tarde.

Por su parte, ante la consulta sobre la identidad del padre del bebé en camino, el periodista fue contundente con su respuesta: “No sé, ni me interesa. ¿Sabés por qué? Porque lo tengo que bendecir igual porque forma parte de su realidad y la voy a acompañar”.

Aunque respecto a ello, se especula que el padre del bebé que está esperando Morena sería de Matías, un boxeador con quien la joven inició una relación sentimental. Si bien ella no ha confirmado públicamente esta información, se ha dejado ver junto a él en una fotografía compartida por Ciudad Magazine, donde ambos aparecen de manera muy cercana.

“La verdad que a mí me sorprendió. Hace poco más de un mes, me llamó por teléfono y me dijo ‘Tío, estoy embarazada. Por ahora no lo voy a decir porque quiero estar segura, quiero ver cómo se va desarrollando’”, continuó.

Y cerró: “Hablamos de eso y de Francesco que hoy está cumpliendo un nuevo aniversario de bautismo y hablamos cómo está sorteando las dificultades que va teniendo en la vida como encontrar una vivienda como corresponde. Ahora está en Buenos Aires y luego se va a Córdoba”.

Morena, quien ya es madre de Francesco, fruto de su relación anterior, parece estar atravesando un momento de felicidad y estabilidad en su vida personal. Aunque se desconoce si el bebé será niño o niña, la noticia ha sido recibida con alegría por parte de quienes la rodean.

Por otro lado, Jorge Rial (abuelo del bebé en camino) no ha hecho comentarios en público sobre el embarazo de su hija. Es que el periodista y la mediática protagonizaron el año pasado una fuerte discusión cuando More salió en los medios a contar un montón de situaciones que atravesó durante su infancia y adolescencia.

Más allá de esta situación, Rial está muy pendiente de su nieto Francesco, quien cumplió 5 años recientemente. Para la fecha, Jorge compartió un video con un recorrido de la vida del pequeño y la frase: “Te amo. Te extraño”.