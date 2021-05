Se aprobó el nuevo organigrama en el Concejo Deliberante

Los cambios básicamente son tres: la Dirección de Desarrollo es absorbida por la Secretaría de Desarrollo, Salud y Equidad, a cargo de Mariano Agazzi y se crean dos nuevas: Planificación Administrativa a cargo de Franco Petrini dentro de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Coordinación de Higiene Urbana, a cargo de Diego Villarreal bajo la supervisación de la Secretaría de Servicios Públicos. Tras estas modificaciones, se une Equidad y Género en una subsecretaría, al mando de Valeria Amateis y Agustín Saieg se hace cargo de Participación Ciudadana y Relaciones Institucionales. La Dirección de Educación ya no depende del Ejecutivo sino de la Secretaría de Deportes, Cultura y Turismo de Pablo Soler.

ORDENANZA Nº 11750 MOD. ORGANIGRAMA

La minoría de Alta Gracia CRECE mostró su descontento con las modificaciones. Amalia Vagni, manifestó en la sesión semivirtual-porque este bloque si se reúne en el recinto- en primer lugar, que estaban cansados de que la mayoría diera las explicaciones cada vez que pedían un informe al Ejecutivo. Y en segundo lugar que veían “sin rumbo” estas nuevas decisiones: “se han cargado algunas secretarías y se han alivianado otras (…) la prioridad no es de quien gobierna, no tienen orden de prioridad acorde a lo que necesita Alta Gracia” explicaba mientras analizaba los presupuestos destinados a cada área. Mientras que Ricardo González atribuyó los cambios a “un capítulo de Games of Thrones, para cumplir los compromisos asumidos anteriormente”.

Por su parte, el Concejal Manuel Ortíz, defendió la postura, afirmando que “es una potestad del Ejecutivo hacer modificaciones y que la gestión es dinámica”.