Se conocoieron a los número 1 de 2021

En una gran jornada de tenis y amistad, se celebro la etapata final del Circuito Talento Tenis, en donde se conocieron a los campeones del 2021.

En Sub 10 y Sub 12, los campeones de la etapa se llevaron también el premio al mejor de la temporada: Bruno Véliz Compagnucci entre los más pequeños, y Germán Díaz Forcellini en Sub 12. En Sub 14, el ganador de la etapa fue Pedro Dominio, pero Martino Gómez Rossi se llevó el liderazgo del Ranking; en tanto que en Sub 16-18 Jacobo Bazán cerró con victoria la tercera etapa y también fue el número 1.

En la categoría Sub 10, Bruno Véliz Compagnucci retuvo la corona obtenida en la segunda etapa y frente al mismo rival. En la final superó a Santino Romo, digno representante del Club Juniors, en una emocionante final por 4-2, 3-4 y 10-5.

En semifinales se quedaron a un pasito (pero haciendo un buen torneo) Tabaré Rodríguez Irós (también del Club Juniors) y Juan Cruz Carreño Guerra (de Río Ceballos).

Con esta victoria Bruno se quedó con el número uno del Ranking 2021 con 200 puntos; mientras que el propio Santino fue su escolta con 160. Santiago Spadea (Alta Gracia) completó Gel podio de la temporada con 130 unidades.

En Sub 12, Germán Díaz Forcellini demostró su categoría para llevarse el título y el número 1. En la final se impuso Mateo Paschetta (Alta Gracia) por un doble 4-1.

En semifinales no pasaron la instancia Juan Martín Di Leo (Alta Gracia), quien hasta allí fue el número uno del circuito; y Onofre Fraticelli (Alta Gracia), debutante y de gran torneo.

El triunfo de Díaz en la final le dio los 20 puntos necesarios para superar a Juan Martín Di Leo en la cima del Ranking. Así Germán fue el 1, Juan Martín el 2, y Constantino Picco completó el podio.

En la Categoría Sub 14, la aparición de Pedro Dominio le dio un título con mucha autoridad en la tercera etapa. En la final venció a Martino Gómez Rossi por 4-2 y 4-1, en el partido más complicado que tuvo.

No obstante, en el Ranking final Martino se llevó el «1» con un acumulado de 175 puntos; escoltado por Pedro Sferco, con 110; y Alejandro Nifury, con 90.

En la tercera y última etapa Jacobo Bazán inclinó el torneo y el Ranking a su favor en el mismo partido. En la final venció (como en la primera etapa) a Rosario Domínguez por 4-2 y 4-2, y no sólo se llevó el título. Es que ambos llegaron a la tercera etapa igualados en puntos, y ese partido desequilibró la balanza.

En el tercer lugar, con 110 puntos, quedó Bruno Barragán, quien ganó la segunda etapa al vencer justamente a Rosario Domínguez por 4-1, 4-2.

La propia Rosario se llevó el premio a la número «1» en Damas, por ser la tenista con mejor rendimiento en el Circuito Talento Tenis 2021.