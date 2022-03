Se corre la segunda fecha del Rally Argentino

La Rioja será sede de la segunda fecha del Campeonato argentino de Rally este fin de semana, en donde alta gracia estará representada Damián Idanez y Agustín Barrandeguy.

«Pancho» tratará de poder recuperar terreno en la categoría RC5 a bordo del Ford fiesta, luego de un debut no muy favorable la pasada fecha en el Rally mar y sierras de General Madariaga. En donde tuvo que abandonar ya que tuvieron una falla eléctrica y rompieron el radiador y empezó a levantar temperatura y despidieron no seguir para no romper el motor.

En tanto Agustín Barrandeguy quien fue invitado por la organización del Rally Argentino para que se haga cargo de manejar el auto triple 0 a lo largo de toda la temporada, y tuvo su debut en La prime fecha en la provincia de Buenos Aires.

El trabajo de “Agus” es estar en el volante del rodado que recorre la ruta 35 minutos antes que salga el primer vehículo de competición. Este auto tiene la función de ubicar en los lugares correctos a los espectadores y les avisa del paso de los autos de carrera.