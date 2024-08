¿Se dobla y se quiebra el bloque?

En la mañana de la 88.9 y con fuertes declaraciones, el Concejal Duilio Silva arremetió contra el funcionamiento legislativo y fijó un fuerte posicionamiento de cara a la construcción política del núcleo duro «Torrista».

El Concejo…

«Entiendo que la agenda legislativa hoy está muy limitada por la coyuntura socio económica, pero tenemos que legislar sobre temas neurálgicos y profundizar la comunicación, sin un diálogo fluido entre el ejecutivo y el legislativo. Lamentablemente terminamos corriendo detrás de la agenda o de la oposición o de los medios, nos pasó con Cooperativa Horizonte, con los turnos del registro civil y ahora con los carros de choripan.

No me importa salir en la foto, me interesa estar al lado de los vecinos», dijo Silva.

La continuidad…

«Todos sabemos que el intendente Marcos Torres no puede continuar con su proyecto local, ojalá que siga en política y pueda expandir su proyecto a nivel provincial junto con Facundo Torres»

Alta Gracia…

«A nivel local no estoy pensando en candidatura pero si estoy pensando en proyectos políticos, soy parte de un acuerdo político que ha trabajado todo este tiempo de manera muy leal con el intendente y su proyecto político.Jamás oculté ni mi forma de ser ni mi forma de trabajar, ni mis ganas de crecer, pero no voy a aceptar un candidato elegido a dedo, eso es parte de la vieja política».

Candidatos…

«Con Pablo Ortiz hablamos frecuentemente y celebro el trabajo que hizo y viene realizando. Con Ivan ( Poletta) no trabajé nunca, con Jorge ( De Napoli) hablo frecuentemente no solo del Concejo también de política; a Mariano ( Agazzi) le deseo suerte, con Maxi (Caminada) trabajamos muy bien resolviendo problemas frecuentemente y con Facundo (Torres) no hablo desde el 2011».

Son algunas de las frases destacadas que dejó un mano a mano imperdible con el actual concejal oficialista… ¿lo seguirá siendo?

