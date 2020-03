“Se me cayó todo el sueldo. Por favor, necesito recuperarlo”

Yami, viajó antes de anoche desde Alta Gracia a Valle Alegre. En su mochila tenía todo el dinero que pudo ganar con su trabajo, que había retirado del banco. Cuando quiso pagar el viaje, se le cayó el fajo de plata. A través de las redes sociales pide que quien lo hubiese encontrado, se lo devuelva.

“Por favor necesitó de su colaboración . Antes de anoche tomé un Remis desde la Lucio Rossi hasta Valle Alegre. Llevaba mi mochila con una suma de dinero muy importante (y bastante) el remisero no dio mi dirección y me dejé en la ruta en la entrada de los pilares de piedra.

Yo al sacar mi billetera para pagarle deje la mochila al costado del asiento y se me cayó el dinero que tenía. (Así como me lo dieron en el banco). Era una suma muy importante. Todo mi sueldo perdí.

Por favor si alguien subió al Remis y encontró el dinero, por favor necesitó que me lo devuelva. Era todo mi sueldo todo lo que me lleva todos los días viajar a Carlos Paz. Me sacrifico por el día a día de mis hijos, que no me ven por horas. Por favor necesito aunque sea poder recuperar algo que me sirva para tener mis boletos de viaje o pañales para mi hija”.

El teléfono para comunicarse: 3517064049.

La publicación