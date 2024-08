Se viene la serie de Moria Casán ¿con Lali Espósito como protagonista?

“¿Quiénes son?”: esa es una de las frases más icónicas que Moria Casán personificó en su paso por la televisión argentina, y fue en el 2023, que Lali Espósito con el permiso de La One y su participación en el videoclip, esa famosa frase quedó plasmada como el título de una de sus canciones. Así, por primera vez se demostró la combinación de ambas personalidades a través de un cruce generacional.

Una de las tantas coincidencias de estas dos celebridades es el dar declaraciones sin filtro, es decir, que sin importar lo que digan los demás, tanto Lali como Moria opinan abiertamente sobre sus ideales y creencias. Además, son dos personalidades icónicas que tiene la Argentina, pero cada una en su correspondiente ámbito y generación.

Es por ello que, en el último tiempo, Lali (32 años) y Moria (77 años) demostraron su unión de dos generaciones en un mismo pensamiento lineal. De esta forma, ambas dejaron más que claro su admiración por la otra en diversas entrevistas, y el cariño que se tienen por fuera del ámbito laboral.

Aunque aún no hay información oficial de la biopic de La One, y más todavía, que sea con la actuación protagonista de la misma Lali Espósito. Esta noticia surgió desde una cuenta fandom de la cantante, donde comunicaron: “Lali va a protagonizar la serie ‘La One’, la biopic de Moria Casán, próximamente a grabar en Argentina”.

Recordemos que en el mes de marzo de este año, la diva argentina fue consultada por Intrusos (América TV) sobre si se animaría a hacer una biopic de su vida. Ella explicó que se lo habían ofrecido, pero que aún no se animaba: “A contar la verdad, la verdad verdad, nadie se atreve”.

“Soy muy verdadera. Es muy difícil caretear la verdad, si bien podés relatarla en modo de comedia, o desdramatizarla, hay cosas que no se pueden ficcionar demasiado. Por eso, cuando me ofrecen hacer mi bio, pienso que contar la verdad, la verdad de verdad, es muy fuerte. Me tengo que ir del país yo y hasta el que maneja el avión”, confesó Moria.