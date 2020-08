“Sería una participación de lujo poder contar con Macri en el senado”

Ricardo Gonzalez, Concejal de Alta Gracia CRECE dialogó con la 88.9 y opinó sobre los fuertes trascendidos de medios nacionales, que ubican al ex Presidente Mauricio Macri como posible candidato a Senador por Córdoba en 2023.

“Lo cierto es que salió como un trascendido. No hemos tenido la palabra de Macri con respecto a esa intención o no y nos tomó por sorpresa a todos. Así mismo nadie descuenta que seria una participación de lujo en el senado poder contar con la presencia de un ex presidente, pero no tenemos certeza de ello”, expresó el referente del PRO local.

Respecto a la versión que sostiene que Macri – y ante esta voluntad política- podría radicarse en Alta Gracia, González dejó claro que para poder ser candidato, “se debe tener una residencia no menor de dos años”. “No puede cambiar la residencia en este momento y ser candidato, eso lo determinaría la justicia si estaría habilitado o no, son cuestiones que se respetan”, sostuvo.

Por ultimo, el Concejal de la oposición aseguró que en el Concejo Deliberante el ámbito es “de mucho respeto” a pesar de las diferencias entre los bloques pero reconoció que causó malestar la acusación que desde el oficialismo se le hizo a su tribuno de cuentas, cuando los tildaron de ser quienes obstaculizan los pagos a los comercios.

“A veces uno no quiere caer en las cuestiones de criticar por criticar, presenta proyectos, critica algunos en los que no se está de acuerdo pero todo se hace en un ambito de mucho respeto. Si cuando se hacen expresiones como la ultima cuando dijeron que salíamos a poner trabas para los pagos, esas son las cuestiones que a uno no le gustan y por eso debimos sacar un comunicado, para que se lleve transparencia y se informe como se debe a la gente”, sentencio González.