Sesión candente en el Concejo Deliberante

En la sesión de este miércoles 10 de abril, los temas presentados provocaron ruidosos cruces y polémicas entre el oficialismo y los bloques de la oposición, que en algunos casos llegó a requerir el pedido de orden por parte del presidente del Concejo, para recuperar la calma y poder seguir con el debate.

Tal vez el cruce más fuerte fue entre los concejales Lucía Allende y Marcelo Agazzi, luego de que el bloque de Alta Gracia Cambia presentase un proyecto de resolución (como tal ingresado en el orden del día) en el que se solicita la presencia de la secretaria Cristina Roca (o quien el ejecutivo designe) para rendir informe sobre la situación de inseguridad que vive la ciudad ya que, según la solicitud del bloque, no se han aplicado más que enunciados en redes sociales para paliar la situación reinante. La respuesta del oficialismo, en la voz del concejal Agazzi planteó que las soluciones propuestas están en marcha, o en proceso de aplicación, pero a la vez reclamó que la actitud de la oposición no ofrece ni aporta ideas o soluciones, que basa el reclamo en una situación que no es exclusiva de la ciudad, y que además está provocada por políticas de un gobierno que tiene como ministro de seguridad a una ex candidata presidencial que ellos apoyaron. Esto derivó en una serie de reclamos cruzados que terminaron en acusaciones de corrupción mutuas, y hasta la mención del caso de Regino Maders (?).

Los siguientes temas siguieron similar camino, ya que los tres pedidos de informe elevados por Ricardo Gonzales (de Juntos por Alta Gracia) referidos a la presentación del balance de Colectividades, aumentos imprevistos de los pasajes de transporte urbano, y estado de la obra de la Avda. del Libertador, recibieron similares respuestas por parte del oficialismo, en este caso de parte de los concejales Duilio Silva y Pablo Soler, aunque sin llegar al nivel de litigiosidad del cruce previo. La argumentación giró en torno a que las políticas aplicadas por el gobierno nacional sobre quita de subsidios al transporte, ajuste de precios en servicios y productos de consumo, y recorte total de la obra pública provocaba los inconvenientes que la municipalidad trata de paliar con medidas que deben estar equidistantes entre lo que es justo y lo impopular.

Por parte del ejecutivo, se presentó la anunciada modificación de la ordenanza 8303, la cual prohibía el expendio de combustibles a motociclistas sin casco, pero ahora agrega que tampoco puedan cargar combustible quienes circulen en motos con escape libre o adulterado.

También se trató una nota ingresada por los integrantes de la Asociación Civil 8 de Agosto sobre acciones de usurpación que se están llevando a cabo en el parque autóctono del barrio, por lo que solicitan la urgente intervención del municipio.

Cabe destacar que todas las presentaciones pasaron a las comisiones respectivas, tanto de hacienda como de legislación general, excepto una declaración de agradecimiento de parte del Concejo Deliberante, aprobada sobre tablas, por la presencia del escritor Gabriel Ben Tasgal, especialista en terrorismo islámico y fundador de la ONG de Diplomacia Pública Hatzad Hasheni (La Cara de la Verdad) y su presentación del libro “300 preguntas en 300 palabras – Mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí” a realizarse el 11 de abril en la sede del Concejo.