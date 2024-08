Shakira fue vista en una «cena romántica»: ¿quién es el hombre misterioso?

Shakira fue vista cenando en Miami con un misterioso hombre. No pasó ni un día para que la noticia se viralizara y tantos algunos medios como los fans, señalaran que ese acompañante era nada más y nada menos que Alejandro Sanz. Sin embargo, aunque se especuló que se podría tratar de un reencuentro amoroso más allá de su larga amistad, este jueves el programa TardeAR sorprendió a sus espectadores al revelar quién era verdaderamente ese acompañante nocturno.

Resulta que no se trataba del autor de “Corazón Partío”. En una exclusiva, el show reveló que la persona que acompañaba a la colombiana en un restaurante de Miami era su ex mánager y ex pareja, Antonio de la Rúa. El periodista del programa, Álex Rodríguez, especificó que Antonio era quien aparecía de espaldas en la foto y video previamente difundidos por medio de redes sociales.

Rodríguez destacó la relevancia del encuentro entre Shakira y de la Rúa, quienes mantuvieron una relación sentimental durante 11 años hasta su separación en 2011. Tras su ruptura, ambos se vieron envueltos en demandas legales; la más notable fue el pleito en el que Shakira acusó a De la Rúa de apropiarse indebidamente de seis millones de euros. El conflicto culminó en un acuerdo donde él recibió una propiedad a cambio de zanjar las acusaciones.

A pesar de las especulaciones surgidas a raíz de la reciente reunión, Álex subrayó que “no existe una relación amorosa” entre ellos. Según sus fuentes, “se trataría de una relación puramente profesional desde hace tres meses”, indicando que De la Rúa estaría actuando como contable de Shakira y que ambos tienen una conexión de bastante confianza en la actualidad.

Una de las rupturas que más impactó al mundo en 2022 fue la de la colombiana y Gerard Piqué. La pareja, que había sido un referente de amor y éxito para muchos, decidió poner fin a su relación a mediados de 2022. Tras esta separación, la autora de “Hips Don’t Lie” lanzó una colaboración musical con el DJ argentino Bizarrap, en la que se hizo evidente que los rumores de infidelidad por parte del exfutbolista del FC Barcelona eran ciertos.

La canción, con letras explícitas y directas, rápidamente se convirtió en un hit y pasó a formar parte de la cultura pop contemporánea. Desde entonces, Shakira empezó a vivir su etapa de soltera y mujer empoderada tanto dentro como fuera del escenario. Posteriormente, inició lo que parecía una “pandemia” de rupturas de varios famosos de los que nadie esperaba una separación.

Durante el verano de 2023, numerosas rupturas sentimentales de celebridades captaron la atención del público. Entre ellas, destacó la separación de Alejandro Sanz y la artista Rachel Valdés, quienes habían comenzado su relación en 2020 e incluso anunciado que vivían juntos. Sin embargo, decidieron poner punto final a su discreto amorío.

Es en este contexto de rupturas y nuevos comienzos que los fanáticos rumorearon que había surgido un romance entre Shakira y Sanz. De hecho, algunos seguidores de ambos cantantes recuerdan con cariño esa química que demostraron durante la grabación y promoción de “La Tortura”, el tema musical cuyo videoclip se volvió un éxito en 2005. Sin embargo, tal rumor se confirmó como falso.

Entre otras de las amistades de Shakira también está la que tiene con el recordado Carlos Vives. El autor, con quien lanzó el tema “La Bicicleta”, celebró su cumpleaños el 7 de agosto, por lo que la barranquillera le escribió desde su cuenta de X el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños amigo mío. Sigue iluminando el mundo con tu talento y carisma”.

El videoclip de la mencionada canción fue grabado el 19 de mayo de 2016 en Barranquilla, Santa Marta (ciudades natales de Shakira y de Vives, respectivamente) y la isla de Salamanca. El sencillo logró entrar en la lista Billboard Hot 100 con el puesto número 95, siendo esta la primera vez que Carlos Vives entraba en dicha lista.