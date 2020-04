Si de solidaridad se trata, los Carteludos no podían faltar

Si hay quienes no podían faltar en esta Campaña solidaria Alta Gracia codo a codo, sin duda son Los carteludos. Este grupo de amigos solidarios con trayectoria en movidas de este tipo, se sumó a la iniciativa y dos de sus integrantes, Augusto y Carlos, pasaron por la 88.9

“Nosotros estamos muy contentos de que nos hayan tenido en cuenta y la verdad es que nos sentimos capacitados para esto y sumarnos a un grupo importante e interesante como son los que forman esta campaña, nos pone muy contentos”, expresó Carlos quien remarcó que a nivel personal transita estos días “como la mayoría, tironéandola y viviendo el día a dia”.

En tanto, Augusto destacó la buena voluntad de aquellos a los que en alguna oportunidad desde los Carteludos ayudaron, quienes también sumaron su granito de arena. “Lo lindo de esto es que sumamos mucha gente de afuera que siempre nos ayuda cuando le damos una mano, por ejemplo gente que le hemos prestado una silla de rueda, la verdad que eso es muy importante”.

Los Carteludos remarcan lo que el Coronavirus ha visibilizado, que no es más que lo que ellos vienen plasmando en cada ayuda desde hace años, la necesidad: “El Coronavirus va a marcar un antes y un después y nos va a dejar una enseñanza y a valorar muchas cosas. Sobre todo nos vamos a dar cuenta de que no somos los dueños del mundo, en la vida no hay mejor juez y testigo que el tiempo y si bien lo sienten más los sectores más vulnerables, esto golpea a todas las clases sociales por eso tiene que servirnos de aprendizaje”.

Esto jovenes iniciaron la campaña el pasado lunes, brindando telèfonos de contacto y poniendo vehículos a disposición para buscar las donaciones. Sin duda, su trayectoria en esto hace del gran alcance a la gente que tienen. “Es muy lindo lo que se está haciendo, estamos muy contentos”, concluyeron.