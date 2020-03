“Si la estrategia era hacerle el vacío a Mestre para desalentarlo, no dio resultados”

Desde Alta Gracia y Santa María, de hecho, solo el mestrismo participó con un importante contigente de dirigentes. Allí en esta primera jornada estuvieron la Legisladora Marisa Carrillo, la Presidenta de la UCR Departamental Claudia Cuffa, el candidato a Intendente de Despeñaderos Héctor Penna y el dirigente Martín Barrionuevo.

Faltazo de todos los Concejales y dos Tribunos de Cuentas de la UCR de Alta Gracia, Amalia Vagni, Lucía Allende, Marcelo Jean, Leticia Luppi y Eduardo Molina. Faltó también el Presidente de la UCR, Omar Allende. Tampoco se lo vio al ex candidato a Intendente Leandro Morer o al ex Intendente Mario Bonfigli ni al Congresal Roberto Brunengo. Ausente justificado, Nelson Luján, quien por razones familiares fue representado por su mano derecha, Marcelo Herrera.

Resumen dialogó este domingo, en un mano a mano, con la Legisladora Marisa Carrillo quien además estuvo al lado de Mestre, en la mesa de conducción mientras el ex Intendente de Córdoba daba su arenga final, bregando por la unidad.

¿Por qué fue tan importante Villa Giardino?

“El objetivo de Villa Giardino era convocar a la militancia y a los dirigentes para poder debatir. Es un espacio tradicional que tiene la Unión Cívica Radical, donde podemos decirnos lo que pensamos, donde no estamos de acuerdo y juntos poder encontrar soluciones para mirar para adelante. No podemos hacer como si el año pasado no hubiese ocurrido nada, porque si no, no se puede ni arrancar a trabajar. Nos merecíamos este lugar para reencontrarnos y asumir responsabilidades que fueron compartidas. Pero no solamente el 12 de mayo, sino en todo el año“.

Muchas ausencias…

“Los que no fueron, se perdieron la oportunidad de debatir. Esto es como una casa, una familia. Los problemas se debaten dentro del espacio. Y no, como hacen algunos, salir a decirles las cosas a los medios. No hay que tenerle miedo al debate. Somos un partido democrático por excelencia en el que conviven distintas miradas”.

Ramón Mestre hizo un “mea culpa” pero habló de responsabilidades compartidas…

“Lo que pasó el 12 de mayo se debe a una “bajada de línea” del entonces Gobierno Nacional que no quiso que la UCR de Córdoba fuera a una interna. Hoy, el Presidente del Partido, Ramón Mestre, está bregando para llegar a un acuerdo. La sociedad ya no quiere una bolsa de gatos porque ya se da cuenta que los peronistas van por 20 años de gobierno y nosotros, los radicales, no nos podemos poner de acuerdo por una agenda de política pública para dar soluciones. Y esto no lo vamos a poder hacer hasta tanto no unifiquemos el pensamiento, los criterios, no debatamos las diferencias para construir un proyecto en común. Ser una “bolsa de gatos” no le genera confianza a la ciudadanía“.

El “faltazo” hace más ruido aún, después de la visita de Mestre a Alta Gracia, hace poco…

“La visita de Mestre fue parte de un recorrido que va realizando por toda la Provincia. Celebro que ese día hayan participado los distintos integrantes de los grupos internos. Pensé justamente que el resultado de ese día fuera otro. Porque, no me canso de repetirlo, Villa Giardino era una convocatoria del Partido, no de Ramón Mestre ni de Confluencia. De hecho había representantes de varias líneas. Lamento que no hayan ido, ellos se perdieron una oportunidad. Para algunos habrán sido razones personales. Para otros, cuestiones de lineamiento interno. Pero cuando uno está como autoridad o como funcionario dentro de la UCR, se debe a las actividades partidarias“.

Lamento que no hayan ido, ellos se perdieron una oportunidad. Para algunos habrán sido razones personales. Para otros, cuestiones de lineamiento interno. Pero cuando uno está como autoridad o como funcionario dentro de la UCR, se debe a las actividades partidarias”. Marisa Carrillo, Legisladora

¿Lo desconcen como autoridad partidaria?

“Espero que no. Desconocer a las autoridades partidarias es faltarle el respeto a la democracia. Es más, Rodrigo De Loredo, es Presidente del Congreso de la UCR. Y no fue. Y eso implica una obligación funcional como integrante de este Partido. Y debe sentar a escuchar y debatir. Porque el 12 de mayo no fue Ramón Mestre solo a elecciones contra el Gobernador. No me resulta que la lista de Mario Negri haya sacado el 40%. Las responsabilidades repito, son compartidas.”

Ud. estaba ahí, sentada al lado. ¿Cómo vio al discurso de Ramón Mestre de este sábado?

“Ramón dio una vez más demostración de la fortaleza que tiene. Asumió con mucha humildad sus errores o mejor dicho la responsabilidad de no haber logrado acordar. Pero todos sabemos y es público, que Mestre trató de acordar con Negri, antes de la fractura pero había aclarado que su límite era Luis Juez. Por eso, son responsabilidades compartidas. Hay que trabajar por la unidad. Si bien tenemos la herramienta de la interna, creo que en este momento que atraviesa la UCR, hay que construir acuerdos y construir unidad. No va a ser fácil, pero requiere de una mirada generosa, dejar de lado las ambiciones personales y priorizar los sueños partidarios y los anhelos de lo que queremos construir”

Pero le hiceron el vacío…

“Ramón Mestre salió fortalecido de Villa Giardino porque el encuentro fue un éxito. Si la estrategia era hacerle el vacío para desalentarlo, me parece que no lo conocen y no dio resultados”

“Ramón Mestre salió fortalecido de Villa Giardino porque el encuentro fue un éxito. Si la estrategia era hacerle el vacío para desalentarlo, me parece que no lo conocen y no dio resultados” Marisa Carrillo, Legisladora

Por último. Héctor Penna participó del encuentro ¿Cómo ve al candidato de Despeñaderos?

“Héctor Penna es un gran dirigente departamental. En mayo ha estado trabajando con el candidato de la UCR en Despeñaderos. Hoy, ha podido sentarse, dialogar y llegar a una lista de consenso. Ese es justamente el camino que debemos transitar”.