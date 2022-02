«Si la mirada o el deseo está en gobernar la ciudad, debemos trabajar juntos, si no, no vamos a llegar»

En el día de ayer tuvo lugar la institucionalización de la mesa de Juntos por el Cambio, que contó con la presencia de grandes referentes de los partidos que conforman este frente. Marisa Carrillo, legisladora radical y miembro de JxC, habló sobre este acontecimiento. “Es el primer paso a esta tarea de fortalecimiento del espacio de Juntos con miras de iniciar las tareas para el año que viene. Estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones y será un año de trabajo. Es necesario el fortalecimiento y una mirada unificada para el 2023”. La edil argumentó que Juntos debe tener una mirada amplia de construcción y que no conduce un solo partido. “En las constituciones de las mesas siempre hay uno que no está de acuerdo, es difícil llegar al consenso. Este paso es fundamental, marca la voluntad de trabajar juntos. Ayer en las distintas manifestaciones todos dijeron que una fue la etapa de las PASO, donde hubo actitudes de partes de todos no muy positivas, pero ahora hay que darse la mano y seguir adelante. La construcción no será fácil, hay que reconstruir la confianza. Tenemos que mirarnos con confianza todos los días”, relató.

El sábado pasado se dio uno de los cinco encuentros regionales radicales, que se organizó en la localidad de Vicuña Mackenna. El evento contó con la visita del Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Carrillo expresó que hacía tiempo que el radicalismo no se juntaba de esa manera y que regresó “con una luz de esperanza” luego de los momentos difíciles por los que ha pasado el partido. “Queremos ser un brazo importante dentro de Juntos. Ha sido un proceso desgastante juntar a los legisladores que pertenecemos a distintos espacios. Estos gestos sirven si se van replicando en otros lugares. Si no hacemos eso no vamos a llegar a la gobernación. Hay que empezar a trabajar en cada circuito como se hizo en Córdoba”, explicó.

Sobre las declaraciones de Omar Allende en referencia a la conducción del comité del Circuito Alta Gracia, la legisladora manifestó que “hay daños y lesiones de las internas que cuestan sanar”. “Hay que reconocer las equivocaciones, muchas veces en los tratos. Si la mirada o el deseo está en gobernar la ciudad, debemos trabajar juntos, si no no vamos a llegar. Soy respetuosa de la conducción del comité, y las diferencias se deben dilucidar dentro del partido. A veces a los jóvenes se les puede perdonar por la falta de experiencia, pero a los que tenemos un poco más de experiencia, hay que ser cautelosos con las declaraciones”.

Por último, Carrillo señaló que la UCR debe generar una oposición seria y agregó que también hay que acompañar a los vecinos. “Ese debe ser nuestro trabajo político, territorial. El partido merece debates serios y dejar de mirar las individualidades. La gente está pidiendo gestos, está cansada de los políticos, de la incoherencia. Es momento de empezar a mostrar señales claras. La población elige a los candidatos para que gestionen y solucionen los problemas del ciudadano. Si no entendemos eso, no estamos honrando los espacios que hemos obtenido”.