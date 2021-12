Si la oposición no apoya el Presupuesto, Alberto Fernández analiza prorrogarlo por decreto

En la Casa de Rosada nadie se anima a negar ni confirmar el rumor que crece cada vez más: Alberto Fernández de no contar con los números suficientes este jueves cuando se vote el Presupuesto 2022, prorrogaría por decreto el vigente. «El jueves se vota. Si la oposición lo traba, el viernes veremos. El Presidente dirá», manifiestan a Clarín fuentes oficiales.

A pesar de esa disyuntiva en el horizonte, en el Gobierno confían en que Diputados le dará media sanción a la ley de leyes antes del fin semana y poder aprobarla en el Senado en los días sucesivos. Las negociaciones con el Fondo Monetario marcan los tiempos y la urgencia de la agenda oficial. «No creo que sea necesario, pero la opción de prorrogar el presupuesto siempre está», reconoció un funcionario con acceso diario a la intimidad presidencial. La decisión en análisis de volver a gobernar un año sin Presupuesto -como ya ocurrió en 2020- enciende señales de alarma justo cuando el oficialismo necesita mostrar consensos frente al organismo de crédito multilateral.

En la práctica, una prórroga de la ley vigente permitiría al Ejecutivo disponer de manera discrecional de las partidas. En el plano político, el argumento es mostrar a la oposición como «irresponsable y oportunista» con un mensaje contradictorio, porque piden avanzar en un acuerdo y no prestan consensos. Cristina Kirchner siempre recuerda que el «Grupo A» en 2010 la obligó a gobernar sin ese resorte fundamental, un detalle con el que la ahora vicepresidenta suele apuntar contra la oposición. «Tal vez sea la primera presidenta que gobierne sin presupuesto», dijo hace 11 años. Este lunes a las 13, se pondrá en funcionamiento la comisión constitutiva de Presupuesto, que volverá a presidir Carlos Heller. Una hora después, el ministro de Economía Martín Guzmán se presentará con su equipo para explicar los detalles del proyecto oficial, que incluirá cambios al presentado en septiembre.

El miércoles el oficialismo pretende que la comisión de Presupuesto dictamine para poder llevar el texto al recinto el jueves. Si la oposición no acompaña, quedará la opción del decreto. En el Palacio de Hacienda se muestran más confiados. “En Economía no se habla de eso. Se cree que sale o sale”, señalan colaboradores de Guzmán. Al mismo tiempo le quitan dramatismo a la opción de una hipotética prórroga. “Se gobierna de todos modos, con el presupuesto prorrogado, como de 2019 a 2020; o aprobado, como de 2020 a 2021. Siempre es mejor la mejor ley”, razonan. En la cartera económica algunos funcionarios no disimulan el malestar por lo que consideran operaciones de algunos de sus aliados.

La advertencia del jefe del interbloque de senadores de JxC Alfredo Cornejo para que Cristina Kirchner explicite su apoyo a la renegociación de la deuda como condición necesaria para que la oposición acompañe, fue interpretado como una chicana en el Frente de Todos. “El oficialismo tiene tanto quilombo interno que tiene un solo bloque de 118 diputados. La oposición es tan prolija, coherente y ordenada que tiene 8 bloques para 116 diputados”, ironizó un cacique frentetodista. Mauricio Macri avaló los dichos de Cornejo con un retuit a una nota de Clarín. El Presidente, por su parte, utilizó la misma red social para replicar una entrevista al flamante diputado Daniel Arroyo, quien suscribió la propuesta de la vicepresidenta para convocar a un Gran Acuerdo Nacional Argentino. Por ahora, nada indica que pueda prosperar.