“Si los sueldos de los funcionarios municipales son bastante elevados no deberían bajarse sólo para una época de crisis”

“Si hay algo que me encanta es que me pregunten por Raul Ricardo Alfonsin, nuestro ex presidente que obviamente es nuestra guía espiritual de toda la vida”, comienza narrando Omar Allende, Presidente del Circuito de la UCR de Alta Gracia en diálogo con RESUMEN.

A 11 años del fallecimiento del lider de la UCR, Allende lo describe como “el mejor estadista de todos los tiempos”. “Y no lo digo desde lo subjetivo porque en ese caso debería acudir a mejores elogios, sino porque fue el hombre que lideró la instalación del sistema democrático para todos los tiempos en la Argentina. Si bien fue una decisión del pueblo, el fue el mejor líder que nos pudo tocar para llevarlo a la practica. Fue el único capaz de poner en escena temas fundamentales para el país como la educación, la salud publica, la democratización de los sindicatos y los derechos humanos. Siempre apartado de cualquier redito político”.

Sus días en cuarentena

El padre de la actual Concejal de la UCR Lucía Allende, asegura que aprovecha estos días para hacer las tareas del hogar y que los transita con la compañía de sus perros. “La estoy pasando en casa, como todos, cuidando del jardín, haciendo cosas que nunca puedo por las actividades laborales que uno lleva adelante. Yo vivo solo, con mis perros y en contacto con el mundo gracias a las redes. Con lo que también hay que tener mucha responsabilidad en el manejo. Hecho un experto amo de casa, lavando, planchando, cocinando, limpiando, pero es el pequeñísimo granito de arena que tenemos que hacer todos los argentinos, acatar las medidas del gobierno nacional para este flagelo de esta pandemia“.

Sobre las medidas optadas por el Gobierno Municipal

Allende, siempre crítico con el modelo de Gobierno de los Torres, como lo fue en su momento con Saieg, opinó: “Las ultimas medidas no pueden ser la rebaja del sueldo de la planta política, esta muy bien que así sea pero debería haber otros pasos mas tenientes a estar a la altura de la circunstancia. Estamos transitando una cuarentena, una tremenda crisis económica y de salud que no es generada por ningún gobierno de ningún color político pero es la realidad que nos toca vivir y esta conducción municipal se queda a mitad del río“, enfatizó.

“Siguen en la cosmética de juntar los actores de esta situación y tendría que ser mas efectivo y hacer una mirada para adentro, y decir como tengo el sistema de salud primaria que es mi responsabilidad?, los dispensarios, como estoy equipado?, tengo la cantidad de profesionales necesarios y de auxiliares de la medicina en cada barrio? no, no los tenemos. Y la solución tampoco es que el intendente done el 60% de su sueldo, sino priorizar los gastos municipales como debe ser. Yo creo que si los sueldos de los funcionarios municipales son bastante elevados, no deberían bajarse solo para una época de crisis sino fijarlos para todos los tiempos, que sea un sueldo digno y no costoso para el ciudadano que los paga. Pero todo eso requiere de un debate y no debe tomarse a la ligera“, dijo tajante el dirigente.

¿Y el rol de la UCR?

Allende considera que el bloque de Concejales y Tribunos de la UCR “está a la altura de los acontecimientos”. “En un período de crisis la oposición debe acompañar las medidas del oficialismo, salvo que sean un grotesco, pero la mayoría de las iniciativas de nuestro bloque han sido previamente comunicadas al ejecutivo municipal. La paradoja es que el Bloque oficialista, por el contrario, no es homogéneo”, culminó.