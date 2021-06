“Sí que hay gente buena en Alta Gracia”, la experiencia de Stéfani y sus donas

Sí que hay gente solidaria en Alta Gracia. Esto, quedó demostrado en las últimas horas con lo que le ocurrió a Stéfani, una joven de la ciudad que se gana la vida vendiendo donas y en la tarde de ayer, perdió la recaudación del día mientras entregaba uno de los últimos pedidos en B° Cafferatta.

“Yo hago donas todos los días para vender, muchas veces las reparto a domicilio o la vendo en la calle. Ayer salí por Barrio Caferatta, anduve repartiendo en varios negocios también, cuando volvía a mi casa me di cuenta de que me faltaba la plata y me re amargue. La di por perdida porque había pasado por la avenida del Libertador y estaba segura que alguien se la había llevado. De todos modos pensé que no perdia nada publicándolo en el grupo de compra y venta, ya que hace unas semanas había perdido el celular y me lo devolvieron; entonces quizás alguien se comunicaba y me decía que tenía mi plata”, contó la joven a RESUMEN.

De esa manera, Stéfani hizo público lo que le había pasado, apelando a qué quién había encontrado el dinero, se lo devolviera. A partir de allí se generó una cadena solidaria.

No sólo fueron muchas las personas que compartieron la publicación, sino que además varias se ofrecieron a reunir dinero y entregárselo a modo de solidaridad. Sin embargo eso no fue necesario ya que minutos más tarde la joven volvió a compartir en las redes sociales que alguien se había comunicado para decirle que había encontrado lo perdido y que se lo iba a entregar.

“No sé si de verdad esta persona encontró la plata o quiso regalarmela. Porque me dijo que la había encontrado en una zona por donde yo no había pasado y además no estaba en la bolsa de plástico en que yo la tenía. Fue alguien que me quiso ayudar. La verdad es que no tengo palabras para con la gente que hizo todo esto”, añadió Stéfaní.

La situación no solo sirvió para demostrar las buenas acciones, sino además para que Estefaní pueda hacerse de nuevos clientes y aumentar sus ventas.

“Hoy vendí diez docenas, de dos que estaba vendiendo algunos días. Estoy muy contenta y ojala de la misma manera que me ayudaron a mi, puedan hacerlo con todas las personas que de verdad lo necesitan. Estamos en un tiempo difícil en donde no hay trabajo y yo con un bebé chiquito fue la salida que encontré para salir adelante. Estoy feliz”, culminó.