Analía Di Ronco, artista y profesora de nivel secundario, en una entrevista exclusiva, dialogó con RESUMEN para que podamos conocer como nació su pasión por el arte y las acuarelas.

Piensa que influyó mucho ver a su padre, él venía del trabajo y para hacer una actividad diferente comenzaba a realizar retratos. “Tengo esa visión de verlo frente a la estufa dibujando y de ahí me interesó”, explica Analia.

Además afirma que cuando era niña, pidió ir a talleres de pintura o Dibujo. Empezó aprendiendo con artistas locales y cada vez iba perfeccionando sus técnicas hasta llegar a descubrir la acuarela. “Yo sacaba siempre las acuarelas, aunque llevaba otros elementos, siempre las utilizaba, me llama Mucho la atención la técnica”, manifestó la artista.

Con los años, realizó la formación en Córdoba y por épocas tomaba talleres en Buenos Aires.

“Mi trabajo es mucho autodidacta, los cursos eras cortos y no estaba mucho en los talleres porque pensaba que se trataba más de una búsqueda personal del lenguaje”, continuó relatando Analía.

“Siempre me interesaron los paisajes serranos y las casonas viejas. Pienso que debe ser porque vengo de familias de inmigrantes. Más que mirarle la arquitectura me quedo observando e imaginando la historia, siempre le hago alguna recreación, es decir que si estoy pintando una casona y en la casa del lado hay un jazmín de pronto florecido, de golpe en la pintura lo agrego porque pienso que forma parte de mi paisaje”, afirmó la artista cuando se le preguntó en que se inspiraba para realizar sus trabajos.

Asegura que hace todo tipo de trabajos pero que los paisajes siempre le llamaron la atención. Su época preferida del año es el otoño, le agradan los colores que se pueden observar, las hojas retorcidas y las aguas quietas.

Al momento de consultarle sobre que lugar ocupa la pintura en su vida, señaló que existieron épocas que fue primordial la actividad de pintura en su vida, más que la profesión. Ahora abocada a la docencia, no pierde oportunidad para agarrar sus acuarelas.

“El hecho de jugar con acuarelas, agua y pigmentos es lo que me unió a la química, en cuanto a las mezclas, es eso lo que me fascina. No descarto el día de mañana dedicarme a enseñar pintura”, continuó relatando Di Ronco.

“Ahora estoy haciendo mucho paisajes de pastizales, paisajes planos y abiertos, pienso que de debe ser esto del encierro, si bien estuve siempre ocupada y no me afectó, pero si tengo ese deseo de pintar paisajes bien abiertos”, finalizó Analía su diálogo con RESUMEN.