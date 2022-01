Siguen buscando a «Tormenta»

Celeste Morán, vecina de barrio Piedra del Sapo, de Alta Gracia, afirmó que aún continúan con la búsqueda desde la mañana del sábado 22 de enero, en la localidad de San Clemente. No realizaron la denuncia, ya que intuyen que la misma quiso volver a su domicilio en busca de su potrillo, «Chamamé» quien tiene un año de edad.

«Mi hijo de 17 años se fue con un amigo a caballo hasta el festival y yo fui más tarde en auto para llevarles los elementos tales como la carpa y otros, que no pueden llevar a caballo. Le pregunté por ella y me dijo que estaba allí paseando en un campo al costado del predio y la ví. A la mañana siguiente cuando quiso desfilar, no la encontró» relató Morán sobre lo sucedido.

La vecina contó que «la dejó suelta, no la ató. A la tarde tampoco la encontró. Me avisó recién a la tarde, me preguntó si estaba acá, ya que pueden volverse, ya que aquí quedó su potrillo, que tiene un año. No sabemos si la robaron porque nadie vio nada. Tebemos conocidos en San Clemente que quedaron en ayudarnos y que nos recomendaron acercarnos a la subcomisaría de allí».

Las características del animal son: es tobiana, tiene una cicatriz en su pata derecha, tiene una mancha de forma de corazón blanco en la frente y la cola larga. Para brindar información, comunicarse al 3547 641756.